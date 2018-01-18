"Носить фуражку с трусами не запрещено". Чем закончилась история с танцами курсантов

Всеволод Бойко Русская служба Би-би-си
  • 18 января 2018
Ульяновское летное училище
Image caption Курсанты Ульяновского института гражданской авиации, вероятно, смогут закончить вуз, несмотря на скандальное видео

Приволжская транспортная прокуратура проверила Ульяновский институт гражданской авиации, курсанты которого записали скандальный видео-ролик с танцами в полуобнаженном виде и в форменных фуражках. В официальном сообщении прокуратуры говорится, что молодые люди не нарушили ни действующего федерального законодательства, ни внутренних документов вуза.

Вместе с тем, прокуроры нашли нарушения в работе преподавательского состава. Ректору учебного заведения внесено представление, "в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности". Руководство института пока никак не комментировало итоги проверки.

По информации источников Русской службы Би-би-си в училище, принято решение студентов, запечатленных на видео, не отчислять.

"Кожаный мальчишник"

Видео-запись была опубликована на YouTube 16 января. Курсанты в нижнем белье, обуви, ремнях и форменных фуражках танцуют под композицию Satisfaction диджея Бенни Бенасси. По сюжету клипа они занимаются рутинными делами: делают ремонт, гладят одежду, чистят обувь. Видео курсантов является пародией на пародию.

В оригинальном клипе на композицию Satisfaction хрупкие девушки в купальниках рекламируют предметы, ассоциирующиеся с тяжелым мужским трудом вроде дрелей и отбойных молотков. Спустя несколько лет пародию на этот клип сняли британские солдаты. Ульяновские курсанты почти полностью скопировали внешний вид, сценарий и движения из британского видео.

Ролик студенты первого курса сняли 21 октября в общежитии. Для чего именно они записывали видео, неясно. По одной версии - на Татьянин день, по другой - для своих девушек, по третьей - просто как пародию. Об этом рассказал Би-би-си один из студентов Ульяновского института гражданской авиации.

Вскор после публикации на YouTube на видео обратил внимание российский государственный телеканал "Россия 24". В сюжете видео курсантов назвали "голубым огоньком" и предположили, что студентам "хорошо и без девочек". "В этот раз "Кожаный мальчишник" окончился отчислением всех любителей помахать на камеру совсем не руками", - резюмировали журналисты "России 24".

Однако вскоре выяснилось, что решение об отчислении еще не принято. В интервью телеканалу "Россия" ректор института Сергей Краснов резко раскритиковал курсантов и сравнил их с "Pussy Riot", которые глумились в храме". "Эти люди все-таки не найдут себе места в гражданской авиации", - сказал о снявшихся в ролике курсантах ректор. Но подчеркнул, что отчисление грозит только тем участникам видео, у которых есть "двойки и хвосты".

В тот же день Росавиация начала проверку института. В пресс-релизе ведомства видео назвали "возмутительными съемками", "безобразным случаем", "фривольными танцами" и "оскорблением всех работников гражданской авиации". Разбираться с ситуацией отправился замглавы ведомства Андрей Беляков. Росавиация предупредила, что и руководству, и курсантам грозит наказание вплоть до увольнения и отчисления. Итоги проверки пока неизвестны.

Image caption По сюжету клипа курсанты занимаются рутинными домашними делами: делают ремонт, гладят одежду, чистят обувь

"Всё это показалось крайне извращенным"

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что училище проверит еще и специальная комиссия. Глава региона посчитал, что ролик оскорбляет не только область, но и ветеранов.

Правда, далеко не все были едины в критической оценке видео. Лидер ЛДПР и претендент на пост президента России Владимир Жириновский поддержал курсантов. "Это их общежитие, это их дом, никто не имеет право туда подглядывать", - сказал Жириновский. Он сказал, что ЛДПР проконтролирует, чтобы "ни один волос не упал с голов курсантов".

В защиту курсантов выступил и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Губернатор Ульяновской области Морозов также сегодня пояснил: по его мнению студенты заслуживают наказания, но не отчисления. "Считаю, что увольне­ние точно не добавит им патриотизма и во­спитания", - сказал он. Губернатор пояснил, что будет убеждать в своей правоте тех, за кем окончательное решение о судьбе студентов.

Студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области и вовсе сняли аналогичный клип в поддержку ребят из летного училища.

Некоторые курсанты института гражданской авиации и сами изначально восприняли видео негативно. "Изначально, всё это показалось крайне извращённым. Подумали, что видео вызывает не самые лучшие ассоциации с нашей формой, ВУЗом и курсантами", - признался Русской службе Би-би-си на условиях анонимности один из студентов. Но ответ властей на "в целом безобидное видео" заставил учащихся смягчить оценки. "Этот пародийный ролик не должен был получать такую бурную реакцию в высших инстанциях и вызывать проверки института со стороны транспортной прокуратуры и Росавиации. И тем более гонения против руководства ВУЗа и всего начальства в нём", - сказал собеседник Би-би-си.

Один из курсантов сказал Русской службе Би-би-си, что уверен: если бы первокурсники не надевали фуражки на съемки этого видео, такой жесткой реакции бы не было.

Другой студент, с которым пообщалась Би-би-си, отметил, что правила проживания в общежитии не предусматривают ношение определенной формы одежды. "Тем более не запрещается ношение фуражки вместе с трусами, - подчеркнул он. - Каждый носит те вещи, которые считает удобными и наиболее подходящими для себя. Нельзя утверждать, что данный клип хоть как-то затрагивает вопрос нарушения понятий о чести и достоинстве ношения формы".

Студент считает, что нарушением было бы появление в таком виде на занятиях, но первокурсники танцевали, по сути, у себя дома. "Ведь на основании официального документа - временной регистрации, общежитие - их дом на ближайшие пять лет", - подчеркнул он.

"Реакция ректора - на грани абсурда, бестактности и неосведомленности в вопросе. Лично я никакой религиозной составляющей не вижу: они не срывали с себя кресты и не били иконы, не было сказано ни единого слова о боге", - отметил студент.

"Общественность также обеспокоена тем фактом, что эти студенты в будущем займутся серьезной работой по перевозке людей: как же они, такие нахалы и похабники, смогут обеспечить безопасность полетов и жизни людей. Отвечу однозначно - смогут, эти люди, только что закончившие школы и делающие только первые шаги в направление взрослой жизни, еще не прошли этап своего "ребячества", - добавил курсант.

"В любом учебном заведении учится полным-полно совершенно разных по характеру, но одинаково молодых и энергичных ребят, которые по-разному сходят с ума: кто-то снимает веселую пародию на Benny Bennasi, а кто-то катается на новых Mercedes G-класс с нарушениями общественного порядка, правил дорожного движения, административного законодательства и нередко уголовного, если дело доходит до стрельбы", - отметил студент.

Похожие темы

Новости по теме