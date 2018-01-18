"Носить фуражку с трусами не запрещено". Чем закончилась история с танцами курсантов

Image caption Курсанты Ульяновского института гражданской авиации, вероятно, смогут закончить вуз, несмотря на скандальное видео

Приволжская транспортная прокуратура проверила Ульяновский институт гражданской авиации, курсанты которого записали скандальный видео-ролик с танцами в полуобнаженном виде и в форменных фуражках. В официальном сообщении прокуратуры говорится, что молодые люди не нарушили ни действующего федерального законодательства, ни внутренних документов вуза.

Вместе с тем, прокуроры нашли нарушения в работе преподавательского состава. Ректору учебного заведения внесено представление, "в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности". Руководство института пока никак не комментировало итоги проверки.

По информации источников Русской службы Би-би-си в училище, принято решение студентов, запечатленных на видео, не отчислять.

"Кожаный мальчишник"

Видео-запись была опубликована на YouTube 16 января. Курсанты в нижнем белье, обуви, ремнях и форменных фуражках танцуют под композицию Satisfaction диджея Бенни Бенасси. По сюжету клипа они занимаются рутинными делами: делают ремонт, гладят одежду, чистят обувь. Видео курсантов является пародией на пародию.

В оригинальном клипе на композицию Satisfaction хрупкие девушки в купальниках рекламируют предметы, ассоциирующиеся с тяжелым мужским трудом вроде дрелей и отбойных молотков. Спустя несколько лет пародию на этот клип сняли британские солдаты. Ульяновские курсанты почти полностью скопировали внешний вид, сценарий и движения из британского видео.

Ролик студенты первого курса сняли 21 октября в общежитии. Для чего именно они записывали видео, неясно. По одной версии - на Татьянин день, по другой - для своих девушек, по третьей - просто как пародию. Об этом рассказал Би-би-си один из студентов Ульяновского института гражданской авиации.

Вскор после публикации на YouTube на видео обратил внимание российский государственный телеканал "Россия 24". В сюжете видео курсантов назвали "голубым огоньком" и предположили, что студентам "хорошо и без девочек". "В этот раз "Кожаный мальчишник" окончился отчислением всех любителей помахать на камеру совсем не руками", - резюмировали журналисты "России 24".

Однако вскоре выяснилось, что решение об отчислении еще не принято. В интервью телеканалу "Россия" ректор института Сергей Краснов резко раскритиковал курсантов и сравнил их с "Pussy Riot", которые глумились в храме". "Эти люди все-таки не найдут себе места в гражданской авиации", - сказал о снявшихся в ролике курсантах ректор. Но подчеркнул, что отчисление грозит только тем участникам видео, у которых есть "двойки и хвосты".

В тот же день Росавиация начала проверку института. В пресс-релизе ведомства видео назвали "возмутительными съемками", "безобразным случаем", "фривольными танцами" и "оскорблением всех работников гражданской авиации". Разбираться с ситуацией отправился замглавы ведомства Андрей Беляков. Росавиация предупредила, что и руководству, и курсантам грозит наказание вплоть до увольнения и отчисления. Итоги проверки пока неизвестны.

Image caption По сюжету клипа курсанты занимаются рутинными домашними делами: делают ремонт, гладят одежду, чистят обувь

"Всё это показалось крайне извращенным"

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что училище проверит еще и специальная комиссия. Глава региона посчитал, что ролик оскорбляет не только область, но и ветеранов.

Правда, далеко не все были едины в критической оценке видео. Лидер ЛДПР и претендент на пост президента России Владимир Жириновский поддержал курсантов. "Это их общежитие, это их дом, никто не имеет право туда подглядывать", - сказал Жириновский. Он сказал, что ЛДПР проконтролирует, чтобы "ни один волос не упал с голов курсантов".

В защиту курсантов выступил и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Губернатор Ульяновской области Морозов также сегодня пояснил: по его мнению студенты заслуживают наказания, но не отчисления. "Считаю, что увольне­ние точно не добавит им патриотизма и во­спитания", - сказал он. Губернатор пояснил, что будет убеждать в своей правоте тех, за кем окончательное решение о судьбе студентов.

Студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области и вовсе сняли аналогичный клип в поддержку ребят из летного училища.

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Некоторые курсанты института гражданской авиации и сами изначально восприняли видео негативно. "Изначально, всё это показалось крайне извращённым. Подумали, что видео вызывает не самые лучшие ассоциации с нашей формой, ВУЗом и курсантами", - признался Русской службе Би-би-си на условиях анонимности один из студентов. Но ответ властей на "в целом безобидное видео" заставил учащихся смягчить оценки. "Этот пародийный ролик не должен был получать такую бурную реакцию в высших инстанциях и вызывать проверки института со стороны транспортной прокуратуры и Росавиации. И тем более гонения против руководства ВУЗа и всего начальства в нём", - сказал собеседник Би-би-си.

Один из курсантов сказал Русской службе Би-би-си, что уверен: если бы первокурсники не надевали фуражки на съемки этого видео, такой жесткой реакции бы не было.

Другой студент, с которым пообщалась Би-би-си, отметил, что правила проживания в общежитии не предусматривают ношение определенной формы одежды. "Тем более не запрещается ношение фуражки вместе с трусами, - подчеркнул он. - Каждый носит те вещи, которые считает удобными и наиболее подходящими для себя. Нельзя утверждать, что данный клип хоть как-то затрагивает вопрос нарушения понятий о чести и достоинстве ношения формы".

Студент считает, что нарушением было бы появление в таком виде на занятиях, но первокурсники танцевали, по сути, у себя дома. "Ведь на основании официального документа - временной регистрации, общежитие - их дом на ближайшие пять лет", - подчеркнул он.

"Реакция ректора - на грани абсурда, бестактности и неосведомленности в вопросе. Лично я никакой религиозной составляющей не вижу: они не срывали с себя кресты и не били иконы, не было сказано ни единого слова о боге", - отметил студент.

"Общественность также обеспокоена тем фактом, что эти студенты в будущем займутся серьезной работой по перевозке людей: как же они, такие нахалы и похабники, смогут обеспечить безопасность полетов и жизни людей. Отвечу однозначно - смогут, эти люди, только что закончившие школы и делающие только первые шаги в направление взрослой жизни, еще не прошли этап своего "ребячества", - добавил курсант.

"В любом учебном заведении учится полным-полно совершенно разных по характеру, но одинаково молодых и энергичных ребят, которые по-разному сходят с ума: кто-то снимает веселую пародию на Benny Bennasi, а кто-то катается на новых Mercedes G-класс с нарушениями общественного порядка, правил дорожного движения, административного законодательства и нередко уголовного, если дело доходит до стрельбы", - отметил студент.