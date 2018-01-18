По скандальной книге "Огонь и ярость" о Трампе снимут сериал

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По вышедшей в начале января книге "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа снимут сериал.

Вулф продал права на экранизацию компании Endeavor Content, передает Hollywood Reporter. Точная сумма сделки не называется, однако известно, что она исчисляется миллионами долларов.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал книгу, назвав ее неправдивой и полной выдуманных историй.

Пока неясно, кто будет показыаать сериал.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Книга написана на основе около 200 интервью, говорит автор

Вулф будет исполнительным продюсером проекта вместе с Майклом Джексоном, который работал на Би-би-си и Channel 4.

Журналист написал книгу спустя год после того, как Трамп стал президентом.

Она вышла в начале января, и за первые два дня продаж попала на первое место списка New York Times, став бестселлером.

В первую же неделю издательство сообщило о 1,4 миллионе заказанных книг. Продано также 250 тысяч электронных книг и 100 тысяч аудиокниг.

После того, как выдержки из книги стали появляться в сети, Трамп гневно отреагировал на них в "Твиттере", назвав книгу скучной, лживой и написанной "полным неудачником".

Права на книгу проданы издателям в 32 странах мира. Книгу переведут на французский, немецкий, испанский, арабский, японский, португальский, албанский, болгарский и другие языки.

Вулф поблагодарил Трампа во время интервью на канале Эн-би-си, заметив, что этим он "не только помогает продаже книги, но и доказывает, что написанное в ней верно".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Экс-советник Трампа Стив Бэннон - один из ключевых источников информации для книги

Самые важные откровения книги посвящены бывшему главному стратегу Белого дома Стиву Бэннону. Он якобы назвал встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов изменой.

Сам Бэннон на это говорит, что его слова относились к бывшему главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту, который также был на встрече.

Трамп заявил, что Бэннон "лишился рассудка" после того, как покинул свой пост в августе 2017 года.

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон считался одним из основных игроков в команде Трампа. Именно он помог Трампу начать кампанию под лозунгом "Америка - прежде всего".

Книга "Огонь и ярость" посвящена тому, как изменилась администрация США после прихода нового президента.

Как заявляет Вулф, книга написана по итогам более чем 200 интервью с самим президентом, его ближайшим окружением и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома и влиятельными вашингтонскими политиками.

Особое внимание в книге уделяется скандальной встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Наталией Весельницкой в июне 2016 года, в ходе которой штаб Трампа рассчитывал получить компромат на его соперницу, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Кремль, а также сам Трамп последовательно отрицают эти обвинения.