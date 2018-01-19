Родители, державшие 13 детей в цепях, заявили о невиновности

Правообладатель иллюстрации CBS Image caption Дэвид Турпин (справа) и Луиза Турпин (слева) заявили в суде о своей невиновности

Супружеская пара, обвиняемая в жестоком обращении со своими 13 детьми, которых родители избивали и держали в цепях дома в Калифорнии, заявила о своей невиновности.

56-летнему Дэвиду Турпину и его 49-летней жене Луизе предъявлены обвинения в издевательствах, пытках и незаконном лишении свободы

Супругов арестовали после того, как 17-летняя дочь сумела бежать из дома, где полиция обнаружила нескольких ее братьев и сестер прикованных цепями к кроватям и в крайнем истощении.

По словам прокурора округа Риверсайд Майка Хестрина, таким образом Дэвид и Луиза наказывали детей - сначала просто связывая их веревками, а позже - приковывая к кровати цепями с навесными замками.

"Наказания" могли длиться неделями или даже месяцами - и со временем становились все жестче. Обвинение заявило, что, согласно косвенным доказательствам, детей не отпускали даже в туалет.

Бежавшая из дома 17-летняя девушка разработала план побега еще два года назад, рассказал Хестрин. Изначально она бежала с братом, но тот испугался и вернулся в дом.

Все находившиеся в заточении 13 детей пары - в возрасте от 2 до 29 лет - страдают от серьезного истощения и сейчас проходят лечение в больнице.

Media playback is unsupported on your device В США арестована пара, державшая 13 своих детей на цепи

Майк Хестрин рассказал о некоторых обвинениях, выдвинутых против родителей на пресс-конференции в четверг.

В их числе:

Дети привыкли к постоянным избиениям и истязательствам, включая удушение

Им было разрешено принять душ лишь один раз в год

Дети бодрствовали по ночам до четырех или пяти утра, а потом спали днем

Им не разрешалось играть с игрушками, хотя множество игрушек были найдены в доме не распакованными

Детей наказывали за то, что они мыли руки выше кистей, таким образом "играя с водой"

Родители разрешали детям есть один раз в день. При этом иногда они покупали еду - например, тыквенный пирог - и клали его на видное место, где дети могли его видеть, но не могли съесть

Они никогда не были у дантиста и не посещали врачей за последние четыре года

Дети не владеют основными навыками, необходимыми в жизни, и даже не знали, кто такие полицейские

Двухлетний ребенок был нормального веса, но остальные дети страдали от серьезного недоедания, сообщили власти.

12-летний ребенок весил как 7-летний. 29-летний весил всего 37 кг.

Пока мало что известно об том, как они учились, но некоторые дети умеют писать и читать. Дэвид Турпин зарегистрировал в своем доме частную школу. Полиция конфисковала сотни журналов, свидетельствующих, что детям разрешалось писать.

Перед переездом в Калифорнию семья жила в Техасе.

Правообладатель иллюстрации David-Louise Turpin/Facebook Image caption На этом снимке, опубликованном в "Фейсбуке", семья выглядит вполне счастливой

Одно время родители жили в другом доме, отдельно от детей, и периодически приносили им еду, сообщили власти.

Если их признают виновными по десяткам выдвинутых против них обвинений, пару ждет лишение свободы от 94 лет до пожизненного, добавил Майк Хестрин.

Дэвиду Турпину также предъявлено обвинение в развратных действиях в отношении 14-летнего ребенка.

Изначально, когда 13 детей были найдены в изможденном виде в их грязном и дурно пахнувшем доме, полицейские решили, что все они несовершеннолетние. Однако выяснилось, что среди них были и взрослые, страдавшие от недоедания.

Как рассказал Майк Хестрин, когда в дом прибыла полиция, трое детей были прикованы к своим кроватям.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дэвиду и Луизе Турпин грозит пожизненное заключение, сказал журналистам окружной прокурор Майк Хестрин

Обвинения против Дэвида и Луизы Турпин: