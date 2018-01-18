На суде над Белых экономист Нечаев рассказал о слежке ФСБ

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Экономист Андрей Нечаев направил в ФСБ запрос с просьбой сообщить, действительно ли за ним наблюдали

Еще до получения жалобы, положившей начало уголовному делу против экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Федеральная служба безопасности следила за бывшим министром экономики и председателем партии "Гражданская инициатива" Андреем Нечаевым. Он выступил в суде как свидетель и заявил, что причины слежки ему не известны до сих пор.

На слушаниях по делу Белых 18 января экономист рассказал, что об интересе спецслужб к себе он узнал лишь в конце 2016 года, когда свидетельства об этом появились у защиты бывшего главы Кировской области.

Белых обвиняют в получении взяток на общую сумму в 600 тысяч евро в период с 2012 по 2016 года. По версии следствия, за эти деньги бывший губернатор оказывал покровительство кировским предприятиям НЛК и УК "Лесхоз": компании попали в программу приоритетных инвестпроектов региона и получили право аренды леса на льготных условиях.

В материалах дела против экс-чиновника есть видеозапись его встречи в одном из московских кафе с одним из свидетелей обвинения Андреем Якубуком. Однако незадолго до нее в том же кафе экс-губернатор общался и с экономистом Нечаевым.

Запись была сделана 2 июня 2016 года - за четыре дня до того, как в ФСБ пришел с жалобами на вымогательство со стороны Белых предприниматель Юрий Судгаймер. Именно после его обращения, согласно официальной версии, ФСБ начала проверять экс-губернатора.

Защита Белых обратилась в спецслужбу и попросила материалы засекреченного дела оперативного учета, которые могли бы объяснить, почему слежка за Белых проводилась до событий, послуживших поводом для расследования.

В ответе ФСБ, по словам адвоката Андрея Грохотова, говорится, что оперативно-розыскные мероприятия проводились не в отношении Белых. Видеозапись встречи 2 июня 2016 года велась, поскольку сотрудники службы проверяли "на предмет возможного нарушения закона" председателя партии "Гражданская инициатива" Нечаева, следует из полученного защитником документа.

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Слежка по неизвестной причине

Свидетельские показания председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев 18 января дал не в зале Пресненского суда, где изначально слушалось дело Белых, а в небольшом кабинете СИЗО "Матросская тишина".

Несколько дней назад бывший губернатор был переведен в больницу этого изолятора из "Лефортово" из-за плохого самочувствия. Из-за плохого состояния здоровья экс-чиновнику тяжело переносить ежедневные поездки из СИЗО в здание суда, поэтому судья Татьяна Васюченко перенесла слушания в "Матросскую тишину", при которой имеется больница.

"А где будет сходка?" - в шутку поинтересовался дожидавшийся начала допроса Нечаев, осматривая через открытую дверь заставленный столами и стульями следственный кабинет. Узнав, что он нашел нужное помещение, экономист заметил: "Пафос правосудия "

В этот момент сотрудник изолятора поставил рядом со входом стул и предложил экономисту сесть. "В этом месте лучше говорить "присаживайтесь", - заметил свидетель.

На заседании суда Нечаев рассказал, что 2 июня 2016 года, когда была сделана появившаяся в деле видеозапись, он встретился с Белых, чтобы обсудить проблемы, связанные с одним из предприятий Кировской области.

Речь идет о компании "Демьяновские мануфактуры". После кризиса 2008-2009 года комбинат, выпускающий древесноволокнистые плиты, оказался на грани банкротства. Владелец предприятия, приятель Нечаева, попросил экономиста проконсультировать о финансовом оздоровлении компании.

В какой-то момент, чтобы справиться с кризисом, предприятие решило продать другой компании принадлежащую ему котельную: она отапливала поселок, но муниципалитет не мог расплатиться по долгам.

Поговорив о плане продажи, Нечаев ушел, оставив Белых в кафе: там, как рассказал экономисту экс-губернатор, у него была назначена еще одна встреча - с кировским предпринимателем и бизнес-партнером владельца НЛК Судгаймера Андреем Якубуком.

"Этот факт, что в отношении меня проводились оперативно-розыскные мероприятия, я узнал от вас", - рассказал, обращаясь к адвокату Грохотову, Нечаев на заседании суда 18 января. Он отметил, что сотрудники ведомства не обращались к нему ни до той встречи, ни после нее.

По словам председателя "Гражданской платформы", "в первых числах декабря" 2017 года он сам направил в ФСБ запрос на имя главы службы Александра Бортникова. В своем обращении он просит пояснить, действительно ли за ним велась слежка, на каком основании сотрудники ФСБ наблюдали за ним и какие выводы были сделаны из этой проверки.

Ответа на свой запрос Нечаев пока не получил.

Андрей Нечаев возглавлял министерство экономики в 1992-1993 годах. Впоследствии до 2013 года он руководил банком "Российская финансовая корпорация". В 2013 году Нечаев возглавил партию "Гражданская инициатива", которая в конце декабря 2017 года выдвинула телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты.