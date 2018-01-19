Помощник банкира украл у него вина на 1,2 млн долларов

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В ноябре 2016 года глава инвестиционного отдела финансовой компании Goldman Sachs Дэвид Соломон продал свою манхэттенскую квартиру с видом на Центральный парк за 21,5 млн долларов. В рекламе риелтора указывалось, что в квартире есть помещение на тысячу винных бутылок.

Будучи коллекционером редких и дорогих вин, Соломон держал большую часть своих сокровищ не в квартире, а в своем загородном доме в деревушке Ист-Хэмптон на Лонг-Айленде. Вина доставляли ему на квартиру, где их принимал помощник хозяина Николас Де-Мейер, который отвозил их в Ист-Хэмптон.

Де-Мейер работал у Соломона с 2008 года по ноябрь 2016, когда хозяин неожиданно его рассчитал. Сейчас выяснилось, почему это произошло.

В преддверии переезда Соломон обнаружил пропажу нескольких сотен бутылок общей стоимостью более 1,2 млн долларов. Среди них были, например, семь бутылок редкого бургундского из виноградников Domaine de la Romanee-Conti (DRC), за которые Соломон заплатил в общей сложности 133 тысячи долларов.

Манхэттенские прокуроры назвали его "одним из лучших, самых дорогих и редчайших вин в мире".

Жена Соломона представила в суд данное под присягой заявление, в котором говорилось, что в ноябре 2016 года они с мужем встретились с Де-Мейером в нью-йоркском отеле. По ее словам, тот якобы сознался в краже вина и Соломон припугнул его судом.

Де-Мейер обещал на следующий день встретиться в банке с женой Соломона и вернуть деньги. Но вместо этого улетел из США в Рим.

40-летнего беглеца арестовали во вторник вечером в международном аэропорту Лос-Анджелеса. В среду его привели в местный федеральный суд, где следователь ФБР Элизабет Ривас сообщила, что это ведомство следило за передвижениями Де-Мейера по миру по банковским счетам и банкоматам. После того как он не явился навстречу с женой Соломона, он позвонил ей, снова сознался в краже вина и сказал, что находится в Риме. По словам прокуроров, разговор был записан.

Как сообщила судье следователь Ривас, помимо Италии, Де-Мейер побывал в Бразилии, Аргентине, Швейцарии и Марокко, а в 2016 году получил бразильскую визу сроком на 10 лет. Услышав также, что у Де-Мейера нет постоянного места работы, лос-анджелесский судья распорядился оставить его под арестом из опасения, что тот не явится в нью-йоркский суд.

Манхэттенская федеральная прокуратура огласила обвинительное заключение по делу Де-Мейера, который обвиняется в транспортировке краденого между штатами. Теоретически ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Де-Мейера разрабатывало подразделение нью-йоркского ФБР, занимающееся хищением произведений искусства. Как заметил замдиректора ФБР Уильям Суини, заведующий по совместительству его нью-йоркским филиалом, "у редких вин весьма специфический рынок, но, хотя незаконно заработать на нем сложно, воры найдут способ нарушить закон".

По словам прокуратуры, Де-Мейер якобы нашел такой способ в лице непоименованного торговца винами из Северной Каролины, который согласился скупать у него коллекционный товар. Де-Мейер якобы пользовался в этих транзакциях фиктивным именем Марк Миллер.

Часть сбываемых им вин отправлялась в Нью-Джерси, а часть следовала в Калифорнию.

Де-Мейер пользование фиктивным именем отрицает, сказала судье следователь Ривас. Суд приказал отправить Де-Мейера в Нью-Йорк, где его делом будет заниматься федеральный судья Пол Гардефи, рассматривавший в прошлом ряд "русских" дел.

55-летний потерпевший Соломон в судебных документах по имени не называется, но представитель Goldman Sachs Эндрю Уильямс подтвердил, что речь идет именно о нем. Соломон известен как первоклассный горнолыжник и получил в 2010 году почетное звание "Мистер гурман" от "Американского общества Бахуса".

В 2017 году, когда операционный директор Goldman Sachs Гэри Кон был назначен членом трамповского кабинета, Соломон занял его место с жалованьем 1,85 млн долларов в год.

Когда глава компании, 63-летний Ллойд Бланкфайн, уйдет на покой, Соломона прочат на его место.