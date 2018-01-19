Нападение на школу в Бурятии: пять раненых

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В поселке Сосновый Бор в столице Бурятии Улан-Удэ совершено нападение на школу. В результате пострадали пять человек, включая учительницу и подростка, который, как сообщается, был вооружен топором. Он был задержан и под конвоем доставлен в больницу.

Как говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР), утром в пятницу девятиклассник "с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение".

Подозреваемый подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".

В то же время правительство Бурятии сообщает, что нападавших было трое. "Приблизительно в 09:05 в школу №5... проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью", - говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Когда ученики и учительница выбегали из кабинета, где начался пожар, подростки начали наносить им телесные повреждения, уточняется в сообщении.

Один из нападавших, по данным властей, ранил себя при задержании и под конвоем был доставлен в больницу, поиски остальных нападавших продолжаются.

СКР настаивает, что нападавший был один: "Он госпитализирован после попытки суицида", - сказала официальный представитель комитета Светлана Петренко. Подросток находится в статусе задержанного по подозрению в совершении преступления.

Дети, пострадавшие при нападении на школу, получили резаные раны, у одной из девочек ампутирован палец, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев.

"Пострадавшим детям 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности", - сказал Самбуев.

По словам неназванного источника Интерфакса, причиной нападения стал конфликт, который произошел между девятиклассником и его ровесниками по школьной параллели.

После нападения из школы были эвакуированы более 500 человек. Министр образования Бурятии Баир Баторов сообщил, что занятия в школе отменены.