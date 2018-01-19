В России появится "банк против санкций", его возглавит Фрадков

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Спецбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам в условиях санкций станет Промсвязьбанк, недавно взятый на санацию Центробанком. Об этом объявил министр финансов Антон Силуанов. "Банк против санкций" возглавит Петр Фрадков, сын экс-премьера.

Опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет создан на базе Промсвязьбанка, объявил журналистам Силуанов.

"Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича", - добавил министр.

Фрадков - банкир, до июня 2016 года был первым зампредом Внешэкономбанка (ВЭБ), сейчас - глава Российского экспортного центра.

Его отец Михаил Фрадков занимал пост главы правительства России с марта 2004 года до сентября 2007 года. В октябре 2007 года возглавил Службу внешней разведки (СВР), покинул этот пост в октябре 2016 года, сейчас работает директором Российского института стратегических исследований.

Ранее сообщалось, что выбранному на роль опорного банка передадут кредиты предприятий ВПК, выданные Сбербанком, ВТБ и другими банками. Они оказались под угрозой из-за готовящихся новых санкций США, которые могут вступить в силу с конца января.

Накануне, 18 января, российский минфин объявил о создании специализированного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банк станет основным для работы со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, в том числе для проведения расчетов с подрядчиками - оборонными предприятиями. Он же будет выдавать им кредиты.

"В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ", - говорилось в сообщении на сайте минфина.

Объем государственной программы вооружений на 2018-2025 годы составит 19 трлн руб, заявлял в декабре 2017 года глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Зачем России отдельный банк для обороны

Сейчас с гособоронзаказом могут работать несколько банков, перечень которых утверждает ЦБ. По последним доступным публично данным их было восемь. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Номикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк, банк "Россия" и банк "Санкт-Петербург".

Список уполномоченных банков раньше публиковался на сайте регулятора. Но в декабре он исчез с сайта ЦБ.

Власти задумались о создании отдельного банка для обороны после того, как власти США опубликовали список из 39 российских компаний и организаций, с которыми гражданам и компаниям США и третьих стран могу запретить заключать "существенные" сделки.

Альфа-банк уже объявил, что отказывается от сотрудничества с предприятиями оборонного комплекса.

"Конечно, мы оттуда ушли. Но оборонные предприятия в основном финансировало государство. Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню", - говорил в интервью журналу Forbes акционер и член совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в ответ заявил тогда, что Альфа-банк и не был допущен к деньгами оборонных предприятий.

Почему выбрали Промсвязьбанк

Ранее в качестве кандидата на роль спецбанка для ВПК назывались дочерние Внешэкономбанку Связь-банк и Глобэкс-банк, а также подконтрольный "Ростеху" банк "Российская финансовая корпорация".

Но выбрали Промсвязьбанк, который находится на санации ЦБ через фонд консолидации банковского сектора. Решение о санации регулятор принял 15 декабря, а в январе сообщил, что собственный капитал банка списан до 1 рубля.

Источник "Коммерсанта" в аппарате правительства объяснил решение так: банк находится в тяжелом состоянии. И негативный эффект "можно будет нивелировать", сделав из него опорный банк ВПК.

"Такой банк стал бы первой целью для минфина США при введении очередного пакета ограничительных мер. Но в текущей ситуации для Промсвязьбанка это не имеет значения, превращение его в специализированный банк поможет избежать ненужных рисков другим системообразующим банкам", - цитировал "Коммерсант" своего источника.