Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Навального

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Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу оппозиционера Алексея Навального, которого не допустили на президентские выборы из-за судимости. Навальный считает, что имеет право баллотироваться, так как в конституции нет ограничения, которое есть в законе о выборах.

В отказном определении, подписанном председателем суда Валерием Зорькиным и опубликованном на его сайте, сказано, что жалоба гражданина Навального не отвечает требованиям закона "О Конституционном суде".

Навальный хотел оспорить конституционность статьи закона "О выборах президента", согласно которой баллотироваться на пост главы государства не имеет права гражданин, осужденный за совершение тяжкого преступления.

Политик в прошлом году второй раз получил условный срок по делу "Кировлеса", после того как первый приговор был отменен Верховным судом России в связи с решением Европейского суда по правам человека.

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) в конце декабря отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению Навального в президенты. Ее решение дважды подтвердил Верховный суд. Накануне, 18 января, Навальный подал в его президиум надзорную жалобу.

Одновременно политик решил отстаивать свою позицию в Конституционном суде России. В своей жалобе в КС он напомнил, что конституция не допускает участие в президентских выборах только тех граждан, которые находятся в заключении.

По мнению заявителя, норма закона "О выборах президента" ограничивает пассивное избирательное право.

Конституционный суд в своем постановлении пишет, что не видит оснований для принятия жалобы Навального к рассмотрению, потому что еще в октябре 2013 года вынес решение по аналогичному вопросу.

Тогда суд подтвердил, что закон может ограничить пассивное избирательное право осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, но не на всю жизнь, а на определенный срок. В случае с Навальным этот срок истекает не раньше 2028 года.

Конституционный суд в 2013 году рассматривал жалобу не на закон о выборах президента, а закон "Об основных гарантиях избирательных прав", однако сейчас в КС решили, что нормы этих двух документов имеют одинаковое содержание. Поэтому на оспариваемый Навальным закон "в полной мере" распространяется решение, принятое конституционными судьями в 2013 году.

Необходимость самого запрета на участие в выборах осужденных КС описал так: "Правовая демократия нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти". "Чтобы у граждан не рождались сомнения" в морально-этических и нравственных качествах политиков, идущих на выборы, пояснил суд.

Навальный объявил о намерении участвовать в президентских выборах в конце 2016 года. В десятках городов России были созданы штабы в его поддержку, в деятельность которых практически ежедневно вмешиваются сотрудники полиции. Соратники Навального регулярно подвергаются административным арестам.

После отказа ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата Навальный призвал к бойкоту президентских выборов, которые пройдут 18 марта. В Кремле заявляли, что правоохранительные органы могут проверить законность таких призывов.

Навальный и его сторонники собираются провести всероссийскую акцию протеста "Забастовка избирателей" 28 января. В некоторых городах они смогли согласовать митинги с властями. В Москве и Петербурге договориться с властями не удалось.

Накануне стало известно, что мэрия столицы предложила Навальному провести митинг в "Гайд-парке" в Сокольниках, либо устроить шествие в Люблино или в районе метро "Щукинская" (по этим маршрутам проходят "Русские марши" националистов). Навальный заявил, что отказывается от этого предложения. Он требовал согласовать шествие по Тверской улице и митинг на Охотном Ряду.