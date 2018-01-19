На мэра Махачкалы завели уголовное дело

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption В прошлом году в Дагестане сменилась власть, вместо Рамазана Абдулатипова обязаности главы республики стал исполнять Владимир Васильев

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете мэра Махачкалы Мусы Мусаева и у него дома, сообщили СМИ. Следственный комитет подтверждает, что на мэра завели уголовное дело. Его предшественник отбывает пожизненный срок в колонии.

"Сотрудники ФСБ, а также других правоохранительных структур проводят обыски и выемку документов в администрации Махачкалы, а именно в кабинете главы города", - сказал источник Интерфакса. По его данным, обыски прошли и дома у мэра столицы Дагестана.

В сообщении на сайте дагестанского управления Следственного комитета России (СКР) говорится, что на Мусавева завели дело по статье о превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, мэр Махачкалы подписал постановление о продаже коммерческой компании участка земли, расположенного в городе. Компания заплатила за него 1,1 млн рублей, хотя "рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей", сказано в сообщении СКР.

Сейчас по этому делу идут обыски и выемки документов, подтвердили в комитете. О возможном задержании мэра речи пока не идет.

Верховный суд Дагестана на этой неделе отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву по делу об избиении сотрудника ГИБДД, пишет Интерфакс. По версии следствия, в мае 2016 года тот оскорбил и ударил автоинспектора, сделавшего ему замечание за опасную езду.

Предшественник Мусаева на посту мэра Махачкалы Саид Амиров отбывает пожизненный срок. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал его виновным в соучастии в убийстве следователя и обстреле торгово-развлекательного комплекса в Каспийске.

Летом 2014 года тот же суд приговорил Амирова к 10 годам лишения свобода по делу о подготовке террористического акта и незаконном обороте оружия.

Амиров занимал пост мэра Махачкалы 15 лет и неофициально считался самым влиятельным человеком в Дагестане. Его задержание напоминало войсковую операцию. Он был задержан в служебном кабинете и вывезен из дагестанской столицы на вертолете.

В прошлом году Кремль сменил главу Дагестана. Вместо старожила российской политики Рамазана Абдулатипова был назначен бывший генерал МВД Владимир Васильев, который до этого возглавлял фракцию партии "Единая Россия" в Госдуме. Он стал первым русским руководителем республики в истории современной России.

Эксперты объясняли назначение Васильева врио главы Дагестана тем, что он должен стать равноудаленным от властных кланов в республике.