Сооснователь Uber Каланик стал миллиардером после сделки с Softbank

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каланик был вынужден уйти с поста гендиректора Uber после серии скандалов, но остался в совете директоров

Сооснователь Uber Тревис Каланик продал часть своего пакета акций в компании в рамках сделки по продаже 17,5% Uber группе инвесторов во главе с японской Softbank. После закрытия сделки японская компания станет держателем основного пакета акций Uber.

О завершении сделки агентство Рейтер сообщило вечером в четверг.

Каланик, в июле подавший в отставку с поста гендиректора Uber, получил за свой пакет $1,4 млрд долларов. По оценке аналитиков, предложение инвесторов занижено примерно на 30% - предложенная ими за акции сумма основана на оценке компании в 48 млрд долларов (в прошлом году Uber оценивали в 69 млрд).

Каланик, как сообщается, ранее не был миллиардером, хотя его активы оценивались в несколько миллиардов долларов. Как ранее сообщала Financial Times, Каланик готовился продать около трети своего 10-процентного пакета.

Всего инвесторы во главе с Softbank выкупили около 17,5% Uber у других акционеров и сотрудников компании. 15% акций, как сообщается, останутся у Softbank - японская компания станет основным акционером. Инвесторы в рамках сделки заплатили 8 млрд долларов, из которых 1,25 млрд пойдет на развитие бизнеса.

Каланик останется в совете директоров, но его полномочия существенно сократятся: с приходом новых инвесторов в работе Uber планируются перемены.

Миллиардер без власти

Дейв Ли, корреспондент по технологиям в Северной Америке

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Тревис Каланик - человек, который управлял компанией с сексистской корпоративной культурой, принимал участие в замалчивании крупного взлома, слежке за журналистами и, предположительно, в хищении информации у Google, и это еще не все.

Теперь он официально стал миллиардером.

С другой стороны, завершение этой крупнейшей сделки приведет к сокращению полномочий Каланика. Он продает 29% своего пакета, а Softbank - токийская группа, которая, кажется, пытается купить долю во всех перспективных компаниях Кремниевой долины, получит два места в совете директоров Uber.

Денежные вливания помогут компании продолжать курс на рост во всех крупных городах мира, терпя при этом убытки, и дадут Uber запас прочности.

В Uber и Softbank приветствовали заключение сделки. "Uber ждет большое будущее с новым руководством", - заявил директор Softbank Раджив Мисра.

Проблемы Uber

Сооснователь сервиса Тревис Каланик покинул пост генерального директора компании летом прошлого года из-за давления со стороны инвесторов.

В течение нескольких месяцев перед уходом Каланика компания пострадала от серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

В феврале прошлого года бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер рассказала о сексуальных домогательствах и проявлениях сексизма в компании. После этого были инициированы два расследования, в рамках которых 6 июня были уволены 20 сотрудников Uber, включая нескольких руководителей.

Кроме того, прошлой зимой в центре скандала оказался и сам Каланик. В сети появился видеоролик, на котором глава Uber ругается с одним из водителей из-за падающих тарифов на перевозки. Публикация видео вынудила Каланика заявить о том, что ему нужна помощь в руководстве компанией.