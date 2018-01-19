Ученые в США тестируют универсальный анализ крови на рак
Ученые на шаг приблизились к одной из заветных целей мировой медицины - универсальному анализу крови на рак.
Группа ученых из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) испытывала метод, который выявляет восемь наиболее часто встречающихся видов рака.
Целью ученых была разработка универсального теста, который можно проходить раз в год для того, чтобы выявить раковую опухоль на ранней стадии.
Британские эксперты называют результаты захватывающими, однако некоторые считают, что пока рано делать выводы об эффективности теста.
- Искусственный интеллект опознает рак кожи не хуже онколога
- "Ген Анджелины Джоли" не снижает шансы женщин, больных раком груди
- Может ли селфи помочь диагностировать рак?
Раковые опухоли выделяют крошечные участки мутировавших ДНК и белки-онкомаркеры в кровоток. Тест CancerSEEK ищет мутации в 16 генах, которые обычно вызывают рак, и восемь видов маркеров, которые появляются в плазме крови при уже формирующейся опухоли.
Анализ был опробован на 1005 пациентах с раком яичников, печени, желудка, поджелудочной железы, пищевода, толстой кишки, легких и груди, который пока не распространился на другие ткани. Тест обнаружил рак в 70% случаев.
Теперь тест CancerSEEK протестируют на тех, у кого не диагностирован рак. Тогда можно будет сделать окончательные выводы о его эффективности.
Врач из медицинской школы университета Джонса Хопкинса Кристиан Томасетти говорит, что в случае с раком самое важное - ранняя диагностика.
"Это очень сильно влияет на уровень смертности", - говорит он. Чем раньше обнаружена опухоль, тем легче ее вылечить.
В пяти из восьми случаев рак просто нельзя обнаружить на ранней стадии.
У рака поджелудочной железы настолько мало симптомов и его можно обнаружить столь поздно, что четыре из пяти пациентов умирают в год постановки диагноза.
Находить опухоли на операбельной стадии - принципиально для выживания, говорит Томасетти.
Ожидается, что анализ крови дополнит другие виды диагностики, такие как маммография груди или колоноскопия толстой кишки.
Тест универсален?
Как пишет журнал Science, CancerSEEK - инновационная технология, поскольку позволяет выявить как мутировавшие участки ДНК, так и белки-онокомаркеры.
Число исследуемых белков и мутаций в тесте можно увеличивать, что позволит увидеть больше разновидностей заболевания.
Герт Аттард из Института исследования рака в Лондоне, практикующий онколог, считает подобный тест "Святым Граалем".
Однако, по его словам, все еще непонятно, что делать после того, как раковая опухоль была диагностирована.
В некоторых случаях лечение не опасной для жизни опухоли может быть даже хуже, чем постоянное наблюдение за пациентом.
Например, в случае с медленно прогрессирующим раком простаты постоянное наблюдение показало себя лучше, чем лечение.
"Когда мы иначе диагностируем болезнь, мы не должны считать, что всем без исключения необходимо лечение", - говорит Аттард.
Рак на ранней стадии
На доказательство того, что анализ работает в качестве метода ранней диагностики, может уйти 5-6 лет, говорит Ричард Марэ из Cancer Research UK.
"Предстоит узнать, как на результаты теста повляют другие болезни, такие как ангина или грипп", - говорит он.
"То, что анализ определяет раковую опухоль, еще не значит, что он успешно определит ее на бессимптомной стадии. Чувствительность теста к первой стадии рака в ходе исследования составила всего 40%", - говорит Пол Фаро, профессор Кембриджского университета.
Стоимость анализа CancerSEEK составляет менее $500 для каждого, что в Британии примерно равно стоимости колоноскопии (в России стоимость этой процедуры меньше: в Москве в среднем $125, в регионах - $53).