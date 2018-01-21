Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отель Trump International фирма Трампа арендует у федеральных властей

Когда президентский срок Дональда Трампа только начинался, многие задавались вопросом о том, не входит ли президентство в конфликт с его деловыми интересами. Что изменилось с тех пор?

В полночь 20 января 2017 года Дональд Трамп официально вступил в новую должность: он стал президентом США.

Новое место работы Трампа было совсем недалеко от старого: по пути к Белому дому кортеж главы государства проехал мимо внушительного здания, на фасаде которого большими золотыми буквами было написано слово "ТРАМП".

Год спустя бизнес-империя Трампа по-прежнему носит его имя. Она раскинулась на несколько стран и континентов, у нее сложная структура, и, что самое важное, она принадлежит все тому же человеку.

У компаний Трампа есть представительства в Индии, Панаме, Индонезии, городе Чикаго, штатах Нью-Джерси и Флорида и в других местах.

Незадолго до того как занять овальный кабинет Белого дома, Трамп подал в отставку с поста руководителя своей компании. Фирма была передана в управление траста, из которого сам Трамп может в любой момент брать деньги.

В остальных отношениях Дональд Трамп сохраняет крайне тесную связь со своим бизнесом.

Лучшее напоминание об этом - восьмиэтажное стилизованное под замок здание в пяти кварталах от Белого дома - отель "Трамп Интернэшнл".

Впервые в истории

Президентство Трампа уникально по многим причинам.

Все время, пока он отстаивал в судах запрет на въезд в Америку мигрантов из мусульманских стран, устраивал Нила Горсача на должность судьи верховного суда США, увольнял Джеймса Коми с поста главы ФБР и выслушивал обвинения в сговоре с Кремлем, Трамп оставался лицом своего бизнеса и одновременно одним из самых важных его клиентов.

"В современной истории США не было ни одного президента со столь обширной личной бизнес-империей," - говорит Эми Бриттен, журналист-расследователь газеты Washington Post, изучавшей возможный конфликт интересов президента.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дети президента США - Эрик и Дональд Трамп-младший - сейчас руководят Trump Organization

Иски, поданные против Трампа, тоже беспрецедентны. Если верить истцам, глава государства нарушает раздел конституции, на который раньше никто не обращал особого внимания.

Один из тех, что судится с президентом, - Карл Расин, генеральный прокурор округа Колумбия.

"Пункт [конституции США] о вознаграждениях - это по сути антикоррупционный закон", - говорит Расин.

Согласно данному положению, объясняет он, президент и любой другой федеральный чиновник должен получать зарплату за свою работу, но не имеет права принимать дополнительное вознаграждение, особенно от других государств.

Как известно, в отеле "Трамп Интернэшнл" в округе Колумбия проводили мероприятия представители Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Турции.

За пределами США иностранные правительства помогали в благоустройстве территорий вокруг зданий, названных именем Трампа.

Компания Trump Organization заявила в прошлом году, что к концу года передаст американскому казначейству всю прибыль, полученную от других государств.

В электронном письме компания сообщила Би-би-си, что информация по этому поводу появится к концу февраля, но не уточнила, как будет рассчитана окончательная сумма выплат.

Особенный отель

У гостиницы в округе Колумбия есть и еще одна интересная особенность. Зданием владеет федеральное правительство, а Trump Organization его арендует.

Сотрудник Американского института предпринимательства Норм Орнстайн считает это нарушением пункта о вознаграждениях.

"В пункте очень четко сказано, что, кроме зарплаты, президент не должен получать никакого дополнительного дохода от федерального правительства или штатов. Аренда отеля "Трамп Интернешнл" - это по всем признакам нечто, представляющее огромную ценность, которую он получает от федерального правительства", - говорит эксперт.

Однако в марте Администрация общих служб США (GSA) - агентство, главу которого назначил Трамп, - постановило, что Trump Organization не нарушает условия аренды отеля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Судья Верховного суда США Нил Горсач выступил на мероприятии в отеле Trump International

Пункт контракта, который в 2013 году подписала Trump Organization, запрещает арендовать отель у выборных должностых лиц. получающих от этого выгоду.

Но GSA заявила, что, поскольку отель не будет перечислять прибыль в траст Трампа до окончания его президентства, он не нарушает условия аренды.

Эксперты по этике раскритиковали это решение, заявив, что Трамп продолжит получать прибыль от пользующейся успехом гостиницы после ухода с поста президента.

Министерство юстиции, в свою очередь, утверждает, что пункт о вознаграждениях не относится к операциям, которые являются частью коммерческой деятельности предприятия.

В своем заявлении, направленном в Би-би-си, Trump Organization в очередной раз подчеркнула, что президент Трамп ушел из бизнеса, а руководят им его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, а также группа менеджеров.

Белый дом не ответил на неоднократные просьбы прокомментировать ситуацию.

Не все эксперты уверены, что бизнес Трампа противоречит конституции.

Профессор права Университета Айовы Энди Гревал говорит, что на практике под вознаграждением подразумеваются прямые выплаты государства - американского или любого другого.

"Пункт никогда не трактовался как запрещающий коммерческие сделки в широком смысле вроде торговли книгами, едой в ресторанах или гостиничными номерами. Если кто-то приходит в ресторан и заказывает еду, никто не станет говорить, что теперь этот клиент нанял лично Дональда Трампа или что-то подобное", - говорит Гревал.

Недостаток доверия

Так влияет ли личность тех, кто тратит свои деньги в заведениях Трампа, на политические решения президента? И как насчет тех, кто не тратит там деньги?

Нет прямых свидетельств того, что политика, которую проводит глава государства, зависит от его бизнес-интересов. Мы много не знаем, и это открывает простор для интерпретаций.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Накануне Нового года Трамп выступил на вечеринке в своем клубе Mar-а-Lago

"Когда он принимает политические решения, мы не знаем, основаны они на его публичных политических заявлениях или стремлении побольше заработать", - говорит Уолтер Шауб, бывший директор правительственной комиссии по этике - структуры, дающий рекомендации избранным должностным лицам по поводу того, как избежать конфликта интересов.

Шауб ушел в отставку в июле.

"Я думаю, озабоченность связана с самой фигурой президента. Он не производит впечатления, человека, который бы очень серьезно относился к разрешению конфлита интересов. И это не дает людям покоя. Дело тут скорее в недостатке доверия общества к нему лично, чем в том, что он владеет крупным бизнесом", - рассуждает он.

Дела у гостиницы в округе Колумбия идут достаточно хорошо, но не все части Trump Organization могут похвастаться тем же самым.

Отель в Нью-Йорке рассчитался по контракту и убрал слово "ТРАМП" со своего фасада прямо посреди ночи.

Владельцы отеля в Панаме также пытаются избавиться от имени Трампа в названии.

В одном из рейтингов частных компаний Нью-Йорка Trump Organization упала с третьего на 40-е место.

Так что не исключено, что президентство Трампа наносит его бизнесу ущерб.

При этом может оказаться, что его наиболее ценным клиентом является сам Дональд Трамп.

С января президент проводит большую часть своего свободного времени на названных именем Трампа полях для гольфа, клубах и в в Mar-а-Lago - закрытом клубе, поднявшем свои расценки перед тем, как Трамп стал президентом.

Трамп обедает в ресторане своего отеля в округе Колумбия, часто вместе с членами своей семьи. Также там можно часто наблюдать нынешних или бывших сотрудников администрации Белого дома.

"Он постоянно ходит в свои места и следит за тем, чтобы его сопровождала группа журналистов, которые упомянут это заведение в СМИ. Лучшей рекламы не придумаешь", - говорит Шауб.

Кто бывал в гостинице "Трамп Интернешнл"?

20 января 2017 года : Дональд Трамп стал президентом США

: Дональд Трамп стал президентом США 23 января : организация "Граждане за ответственную этику в Вашингтоне" (CREW) подали в суд на президента за предполагаемые нарушения пункта о вознаграждениях

организация "Граждане за ответственную этику в Вашингтоне" (CREW) подали в суд на президента за предполагаемые нарушения пункта о вознаграждениях 22 февраля : посольство Кувейта отметило в отеле "Трамп Интернешнл" свой национальный праздник.

посольство Кувейта отметило в отеле "Трамп Интернешнл" свой национальный праздник. 23 марта : GSA заявила, что Trump Organization полностью выполняет условия аренды.

GSA заявила, что Trump Organization полностью выполняет условия аренды. 6 апреля: посол Грузии в ООН Каха Имнадзе в "Твиттере" похвалил "Трамп Интернешнл" после остановки в гостинице: "Отель "Трамп Интернешл Вашингтон" - отличный #отель и пока что лучший сервис, который я встречал в США! Продолжайте в том же духе! #путешествия".

21-23 мая : в отеле проходит ежегодная конференция по американо-турецким отношениям.

в отеле проходит ежегодная конференция по американо-турецким отношениям. 12 июня : прокуроры округа Колумбия и штата Мэриленд подают в суд, обвиняя Трампа в нарушении пункта о вознаграждениях.

прокуроры округа Колумбия и штата Мэриленд подают в суд, обвиняя Трампа в нарушении пункта о вознаграждениях. 15 июня : 190 конгрессменов от Демократической партии подают иск по поводу предполагаемых нарушений Трампом пункта о вознаграждениях.

190 конгрессменов от Демократической партии подают иск по поводу предполагаемых нарушений Трампом пункта о вознаграждениях. 28 июня : Трамп проводит в отеле мероприятие по сбору средств на выборы.

Трамп проводит в отеле мероприятие по сбору средств на выборы. 16 ноября : музей Библии проводит церемонию открытия.

музей Библии проводит церемонию открытия. 3-4 октября : встреча совета директоров Национальной ассоциации шахтеров. Министр внутренних дел США Райан Зинке выступает перед ними с речью.

встреча совета директоров Национальной ассоциации шахтеров. Министр внутренних дел США Райан Зинке выступает перед ними с речью. 22 декабря: CREW отказывается от судебного иска. Судья говорит, что у организации нет для этого достаточных оснований.

"Полагаю, у читателей и прочих людей, следяющих за новостями, возник логичный вопрос: если Трамп проводит там так много своего свободного времени, что еще там происходит?" - говорит Эми Бриттен.

В мае газета Washington Post каждый день ежедневно посылала своего репортера в лобби "Трамп Интернэшнл", чтобы разузнать, какие люди и организации проводят тратят там свои деньги и время.

По словам Бриттен, журналистам пришлось проявить смекалку, чтобы собрать информацию о том, что происходит в гостинице: от мониторинга социальных сетей до простого наблюдения на месте.

Есть и другие источники информации. В их числе - отчеты федеральной избирательной комиссии, показывающие, на что тратят деньги штабы политических кампаний и комитеты политического действия.

В заведениях Трампа в электоральном цикле 2018 года уже был потрачен миллион долларов, из которых 700 тысяч долларов - расходы его же комитета по переизбранию.

Запросы в штаты на основании закона о свободе информации также могут показать, тратили ли там деньги правительства штатов.

Однако доступ к этим документам открывается не сразу, и в любом случае это лишь часть общей картины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прокурор округа Колумбия Карл Расин (справа) и его коллега из штата Мэриленд Брайан Фрош (слева) подали в суд на президента Трампа

К концу 2017 года отель окончательно зарекомендовал себя как место, где налаживаются связи, и мишень для протестов.

Когда я была там в последний раз, на улице стоял одинокий протестующий с плакатом и делал селфи.

Некогда грязный внутренний ресторанный дворик этого исторического здания был превращен в огромный, сверкающий вестибюль.

У каждого входа и выхода из лобби стояли охранники. Я села на один из синих плюшевых диванов, обложенных подушками - темно-серыми и под золото. Заиграла музыка.

Мужчина, сидевший неподалеку, громко разговаривал по телефону: "Ага, я только что из Белого дома. Работаю над законом о налогах".

Время и деньги

Так кто тратит свои деньги в этом отеле и в других заведениях Трампа?

Судя по сообщениям американской и зарубежной прессы за нынешний год, в числе прочих их посетили лоббисты кондитеров и частных тюрем, а также недавно открывшийся музей Библии округа Колумбия.

Группа, выступающая против применения в США законов шариата, в ходе своего мероприятия в отеле предлагала всем желающим частную экскурсию по зданию за 10 тысяч долларов.

Министр финансов США Стивен Мнучин жил в отеле шесть месяцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп никогда не стеснялся проводить политические мероприятия в собственных отелях

Секретная служба арендует в частных клубах Трампа в Нью-Джерси и Флориде маленькие автомобили, чтобы обеспечивать безопасность президента на полях для игры в гольф.

А в июле Трамп провел в отеле "Трамп Интернэшнл" акцию по сбору средств на свою политическую кампанию -уникальный случай, когда мероприятие пошло на пользу и политическому, и финансовому будущему президента.

Орнстайн сомневается, что в 2018 году конгресс, в котором республиканцы имеют большинство, станет разбираться, был ли тут конфликт интересов.

"Наш конгресс по идее должен быть независимой ветвью власти. Но ни в палате представителей, ни в сенате не было ни одного слушания, ничто не указывало на их желание применить законы и конституцию Соединенных Штатов", - говорит Орнстайн.

Долг прокурора

Разочарование в законодательных институтах разделяют генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин и его коллега из штата Мэриленд Брайан Фрош. Оба подали на президента в суд.

"Этот президент попросту уперся в намерении делать все по-своему без оглядки на нормы, ценности, правила и закон, - говорит Расин. - Это мой долг и долг других прокуроров вмешаться тогда, когда никто другой этого не делает".

Их иск пока находится на рассмотрении в суде. Трамп должен полностью отмежеваться от своего бизнеса. говорится в заявлении прокуроров.

Слушания по иску начнутся 25 января. Его судьба остается неясной. Ранее аналогичное заявление было отклонено судом.

Энди Гревал говорит, что по сложившейся практике применение пункта конституции о вознаграждении лежит на конгрессе, и судам может не понравится то, что кто-то еще помимо верхней палаты заявляет свою позицию по данному вопросу.

Если иск будет поддержан, у округов Колумбия и Мэриленд будет возможность вызывать представителей Trump Organization в суд по повестке.

"Если нашему иску будет дан ход, у нас появится законное право затребовать любую информацию о деньгах и бизнесе президента", - говорит Расин. Это касается и сведений о доходах Trump Organization.

Как бы ни развивались события, вопрос о том, как деловые интересы Трампа сочетаются с его президентством, останется на повестке дня.