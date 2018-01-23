Российский сенатор Керимов вернулся к французским следователям

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Сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов, которого французские власти обвиняют в отмывании денег, вернулся во Францию после короткого визита в Россию, сообщили в прокуратуре Ниццы.

Керимову, находящемуся под подпиской о невыезде, разрешили провести в России три дня - с 19 по 21 января - чтобы навестить больного родственника.

В России сенатор встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

Керимов считает себя невиновным, говорится в публикации. Сенатор не собирается скрываться и намерен доказать несостоятельность предъявленных ему обвинений, отмечает издание.

Российского миллиардера задержали в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября. На следующий день ему были предъявлены обвинения в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов.

Как уточняет агентство Рейтер, максимальное наказание по этим обвинениям, согласно французскому законодательству, составляет до 10 лет лишения свободы.

Следствие подозревает, что российский миллиардер приобрел на Лазурном берегу четыре виллы - Hier, Medy Roc, Fiorella и Lexa - и оформил их на швейцарского предпринимателя Александра Штудхальтера.

Все виллы сосредоточены в одном месте на мысе Антиб, их общая площадь превышает 90 тысяч квадратных метров. По версии прокуратуры, часть денег по этим сделкам была выплачена неофициально, и с них не были уплачены налоги.

Дорогой Антиб

Французские следователи заинтересовались сделками с виллами, которые приписываются Керимову, в 2014 году, когда вели следствие по другому делу.

Целью расследования изначально был адвокат Стефан Филипп Кьяверини, которого власти подозревали в отмывании средств и организации схем для уклонения от уплаты налогов. Кьяверини хорошо известен в Ницце и прилегающих районах с дорогой недвижимостью, в том числе на мысах Антиб и Сен-Жан-Кап-Ферра.

В марте 2015 года Кьяверини предъявили обвинения. Он отсидел восемь месяцев в тюрьме и вышел на свободу с обязательством регулярно отмечаться в полиции. Кьяверини отрицает все обвинения и утверждает, что никогда не помогал никому уходить от налогов.

Прокуроры случайно вышли на след Керимова, потому что в сделках по покупке вилл, фигурирующих в его деле сейчас, участвовал Кьяверини, сообщал The Hollywood Reporter со ссылкой на следователя, знакомого с материалами дела. Об этом же писала газета Nice Matin.

Во время расследования в отношении Кьяверини следователи обнаружили большое количество офшоров, через которые проводились сделки с недвижимостью.

В рамках одной из сделок в 2008 году вилла Hier, принадлежавшая швейцарской семье Боргетти, была продана Александру Штудхальтеру. Этот особняк был построен в начале ХХ века; в 1988 году здесь снимали часть фильма "Отпетые мошенники" с Майклом Кейном и Стивом Мартином.

Французский расследовательский онлайн-журнал Mediapart сообщал в феврале, что вилла официально была продана за 35 млн евро. По данным Mediapart, еще несколько десятков миллионов евро были доплачены, как выражаются французы, "под столом". По версии следствия, на самом деле сумма сделки составила 127 млн евро.

В той же публикации журналисты заподозрили, что реальным владельцем виллы может быть Сулейман Керимов - давний партнер Штудхальтера. С таким же предположением выступила газета Nice Matin.

В марте помощник Керимова заявил, что сенатор не является собственником недвижимости, которая упоминается в публикациях зарубежных СМИ.

12 января 2018 года Штудхальтера задержали в Ницце и временно арестовали. Защита бизнесмена сразу же обжаловала это решение.

Адвокат Штудхальтера Даниель Цапелли утверждает, что никакой доплаты "под столом" не было, и его клиент ничего противозаконного не совершал.

По словам прокурора Ниццы Жана-Мишеля Претра, Штудхальтер говорит, что купил недвижимость за собственные средства и не выступал в качестве подставного лица, а Керимов просто жил в доме, когда приезжал на Лазурный берег.

Штудхальтер не оспаривает, что из рук в руки перешли 127 млн евро, но кроме продажи виллы у него с семьей Боргетти были другие сделки, которыми и объясняется появление дополнительной суммы. Об этом в середине января писала швейцарская газета Le Temps.

Всего по делу проходят 13 человек, в том числе управляющий виллами и риелторы.

"Охота на ведьм"

Задержание Керимова вызвало бурную реакцию в России. Российские власти направили в МИД Франции ноту протеста. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала задержание "охотой на ведьм".

4 декабря к президенту Франции Эммануэлю Макрону обратились 13 российских кавалеров ордена Почетного легиона (высшей награды Франции). Они выразили свою поддержку Керимову и заверили, что тот уважает закон.

В письме поручители просят французского президента позволить Керимову из-за его "многочисленных проблем" со здоровьем "вернуться к врачебной помощи, необходимой для поддержания его жизни".

"Несмотря на значительные невзгоды его жизни, объем и степень его щедрости в поддержке образования и спорта, оказания медицинской помощи детям, поддержания гармоничных отношений между религиями, очень велики", - говорится в письме, подписи под которым поставили среди прочих миллиардер Михаил Прохоров, глава Сбербанка Герман Греф, издатель Ирина Прохорова, скульптор Зураб Церетели, кинорежиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский.