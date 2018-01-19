Минкульт передумал переносить премьеру фильма про Паддингтона

Правообладатель иллюстрации zuma/tass Image caption Первая часть "Приключений Паддингтона" вышла в России в 2015 году и собрала около 400 млн рублей

Фильм "Приключения Паддингтона-2" выйдет на экраны российских кинотеатров в субботу, 20 января, сообщил журналистам прокатчик фильма. Решение было принято после скандала, разгоревшегося из-за переноса премьеры на две недели.

"Ситуация разрешилась, я благодарен регулятору, который разрешил выйти на завтрашнее число. Страна увидит Мишку, все довольны", - цитирует Интерфакс владельца компании "Вольга".

По данным СМИ, решение было принято по итогам совещания в министерстве культуры с участием кинопродюсеров и представителей киносетей.

Ранее на этой неделе стало известно, что премьера фильма "Приключения Паддингтона-2" состоится не 18 января, как ожидалось, а лишь 1 февраля.

Вину за перенос премьеры прокатчик возложил на министерство культуры, которое выдало прокатное удостоверение на другую дату из-за релиза "иного фильма".

18 января российская Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила министерство культуры и лично Владимира Мединского в цензуре и "грубом вмешательстве" в хозяйственную деятельность. В то же время некоторые кинодеятели выступили в поддержку позиции минкульта.

Правообладатель иллюстрации Zuma/tass Image caption Многие зрители все еще могут быть не в курсе того, что дата старта "Паддингтона" была перенесена, беспокоятся владельцы кинотеатров

Как отметила в разговоре с Русской службой Би-би-си представитель объединенной сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино", репутационные и финансовые потери из-за сложившейся ситуации несут не только кинотеатры, но и вся киноиндустрия.

"Уже сейчас мы получаем большое количество писем и звонков от разочарованных зрителей, которые уже успели приобрести билеты на фильм ["Приключения Паддингтона-2"]. Но многие зрители все еще могут быть не в курсе того, что дата старта фильма была перенесена, - говорит директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям сети Александра Артамонова. - Так что своего апогея ситуация достигнет к выходным, когда зрители семьями придут в кинотеатры, чтобы увидеть кино".

Ответ минкульта

В комментарии заместителя министра культуры России Сергея Обрывалина, поступившем в Русскую службу Би-би-си, утверждалось, что кинопрокатная компания "Вольга" была заранее проинформирована ведомством о начале проката "Паддингтона" с 1 февраля и не могла продавать билеты на киносеансы ранее этой даты.

"Компания "Вольга" была заранее проинформирована о дате начала проката картины "Приключения Паддингтона-2" с 01 февраля 2018 года. <...> Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ", - говорится в сообщении минкульта.

Зрители, купившие билеты на фильм, пострадали от неправомерных и халатных действий кинопрокатчика, заявили в министерстве.

Кто такой медвежонок Паддингтон

"Приключения Паддингтона-2" - продолжение фильма "Приключения Паддингтона", основанного на серии книг британского писателя Майкла Бонда о медвежонке, который в поисках дома и семьи прибыл в Лондон из Дремучего Перу.

Майкл Бонд написал более двадцати книг, повествующих о приключениях медведя в красной шляпе и синем пальто-дафлкоте. Первая книга об этом персонаже вышла в 1958 году, а последняя была издана в апреле 2017 года.

Правообладатель иллюстрации PA Images/tass Image caption Автор книг о медвежонке Паддингтоне Майкл Бонд умер в июне 2017 года в возрасте 91 года

Книжки о Паддингтоне разошлись по миру общим тиражом более 35 млн экземпляров. В 1975 году о нем был снят мультипликационный сериал.

Первая часть фильма о приключениях Паддингтона вышла в России в январе 2015 года и собрала около 400 млн рублей (около 7 млн долларов).

Продажи на "Приключения Паддингтона-2" российские кинотеатры открыли еще в декабре прошлого года. Как следует из данных ЕАИС, к 18 января киносети успели продать билеты более чем на 800 тыс. рублей.