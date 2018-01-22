Кампания Навального осталась без фонда для пожертвований

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Существование фонда критически важно для кампании, говорят в штабе Навального

Суд ликвидировал фонд, через который оппозиционер Алексей Навальный вел политическую кампанию по выдвижению в президенты. В штабе Навального опасаются потерять арендованные на фонд помещения в регионах. Другого юрлица у команды оппозиционера нет.

Мещанский суд Москвы ликвидировал "Фонд поддержки СМИ "Пятое время года", удовлетворив соответствующий иск министерства юстиции. Оно требовало ликвидировать фонд из-за того, что усмотрело в его деятельности нарушения законодательства.

Фонд "Пятое время года" аккумулировал пожертвования сторонников Навального. Через него заключались договоры об аренде помещений для нужд кампании в регионах. В нем также официально трудоустроены сотрудники избирательного штаба Навального.

"Для кампании это критично, потому что на фонде 70 договоров аренды помещений в регионах и 305 договоров с сотрудниками. Сотрудникам я смогу объяснить, почему надо их переоформить на ИП "Волков", а вот объяснить арендодателям перезаключение договоров будет труднее", - сказал Русской службе Би-би-си глава штаба Навального Леонид Волков.

Скорость сама процесса говорит о том, что у минюста есть желание ликвидировать фонд хоть завтра Иван Жданов, юрист Навального

Он отметил, что другого юрлица у штаба нет, потому что минюст "не давал ничего зарегистрировать". Регистрация НКО, в учредителях которой фигурируют юристы Навального, обречена на провал, заявил Волков.

Как ликвидировали фонд

Представитель минюста на суде заявил, что фонд необходимо ликвидировать, поскольку по результатам внеплановой проверки прокуратуры выяснилось, что он не предоставил в указанный срок документы для проверки, сообщила "Медиазона". Директора фонда Волкова за это привлекли к административной ответственности, он получил штраф в 2 тысячи рублей.

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/Interpress/TASS Image caption Большинство помещений для штабов Навального в регионах арендованы через фонд - теперь ликвидированный

Изучив доступные документы и "информацию в открытых источниках", минюст обнаружил нарушения в уставе фонда, а также то, что организация осуществляет неуставную деятельность, рассказал представитель министерства. В том числе, по его словам, направляет денежные средства на кампанию Навального.

Он также отметил, что при проверке адреса Гиляровского, 50, указанного в документах как адрес фонда, выяснилось, что там "Пятое время года" не располагается.

Также, по словам представителя министерства, выяснилось, что фонд хранит персональные данные в нарушение требований об их защите. Возникли у минюста и претензии к сбору пожертвований организацией.

"Фонд "Пятое время года" финансировал кампанию Навального биткоинами, используя анонимность такого вида финансирования", - сказала представитель министерства, не уточнив, сколько биткойнов фонду удалось собрать на кампанию. Нарушения минюст счел грубыми и "имеющими неустранимый характер".

Представители "Пятого времени года", юристы Иван Жданов и Вячеслав Гимади заявили о незаконности требований министерства. Они не считают нарушения неустранимыми. К тому же времени на их устранение фонду не предоставили, подчеркнули ответчики.

Минюст, по их словам, не конкретизировал нарушения, свидетельствующие о нарушении порядка сбора персональных данных, а биткоинами можно было оплачивать только покупки в интернет-магазине штаба.

Жданов признал одно нарушение - пропущенный срок подачи изменений адреса фонда. Сделать это должен был Волков, но он в декабре 2016 года находился в спецприемнике. "Уважаемый суд, скорость процесса говорит о том, что у минюста есть желание ликвидировать фонд хоть завтра. Все нарушения устранимы. В иске должно быть отказано", - заявил юрист.

Претензии министерства к фонду, по словам директора "Пятого времени года" и главы штаба Навального Волкова, "настолько смехотворны", что неясно, как их комментировать.

"Почитайте закон, дорогие юристы минюста, избирательной кампании нет, потому что Навальный, к сожалению, не зарегистрирован. Пожертвований напрямую на "Пятое время года" мы не собирали. Все, что мы заводили в фонд, мы проверяли, чтобы не перевели на него из-за границы 100 рублей, после чего бы он стал иностранным агентом. В фонде абсолютно чистые российские прекрасные деньги, - заявил Волков Русской службе Би-би-си. - Никаких биткоинов или тугриков там нет, и минюст прекрасно об этом знает".

Как минюст попросил "пару Газелей" документов на фонд

С внеплановой проверкой в фонд "Пятое время года" минюст пришел в конце ноября 2016 года. В штабе Навального тогда сочли действия министерства реакцией властей на политическую деятельность Навального.

Для проверки минюст затребовал сведения о мероприятиях фонда, о выпускаемой агитационной продукции и литературе, договоры пожертвований от граждан. По словам главы фонда и начальника штаба Навального Леонида Волкова, по объему это "пара "Газелей" разнообразных документов".

Уже 15 января выяснилось, что минюст обратился в Мещанский суд с административным иском о ликвидации фонда. 17 января Навальный в блоге рассказал, что основанием для проверки "Пятого времени года" стало письмо губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, к которому обратились с жалобой некие анонимные арендаторы помещения в Кемерово.

Заявители попросили главу региона оказать содействие "в прекращении незаконной деятельности так называемого "штаба Навального", расположенного в одном здании с ними. Якобы им мешали работать сборища несовершеннолетних и "лиц, неадекватных по своему психическому состоянию, которые ежедневно в любое время дня посещают данный офис, так как нигде не работают и не учатся". Копию обращения арендаторов направили в прокуратуру области, а оттуда - в комиссию в Москве, которая провела проверку фонда.

Как Навальный выдвигался на выборы

Разветвленную сеть штабов по всей стране и систему сбора пожертвований команда Навального подготовила для президентской кампании оппозиционера и сбора подписей для его выдвижения на выборы 18 марта 2018 года.

Правообладатель иллюстрации Evgeniy Feldman for "This is Navalny" project Image caption Зарегистрироваться кандидатом Навальному так и не дали

ЦИК отказался зарегистрировать Навального кандидатом, сославшись на наличие у него непогашенной судимости по тяжкой статье: в 2013 году политик получил пять лет лишения свободы условно за хищение в особо крупном размере. Следствие обвинило его в том, что в бытность советником губернатора Кировской области он вынудил предприятие "Кировлес" продавать свою продукцию на невыгодных условиях.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека решил, что во время рассмотрения дела "Кировлеса" права Навального на справедливое разбирательство были нарушены, и отменил приговор. Через год в том же Кировском суде состоялся повторный процесс по делу "Кировлеса", ставший практически повторением первого. Приговор тоже не изменился - Навальный получил пять лет условно.

После отказа в регистрации кандидатом Навальный призвал к забастовке избирателей и анонсировал уличные акции в поддержку бойкота выборов. Он подал заявку на проведение 28 января в центре Москвы митинга, мэрия предложила перенести мерпориятие в Щукино, на что оппозиционер не согласился.