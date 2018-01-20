Умер Поль Бокюз, совершивший революцию во французской кухне

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Легендарный французский шеф-повар Поль Бокюз скончался, сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. Бокюзу, уже несколько лет страдавшему от болезни Паркинсона, был 91 год.

Он скончался в своем знаменитом ресторане недалеко Лиона, передает Франс пресс.

Французский президент Эммануэль Макрон выразил соболезнования, назвав Бокюза "воплощением французской кухни".

Поль Бокюз прославился в 1970-е как сторонник "новой кухни" с более здоровым способом приготовления пищи. Движение радикально изменило французскую гастрономию, заявил Макрон.

"Одно его имя содержит в себе всю французскую гастрономию с ее щедростью и уважением к традициям, но в то же время изобретательностью", - добавил французский президент.

По словам Макрона, шеф-повара по всей стране будут "плакать на своих кухнях".

Ресторан Бокюза L'Auberge du Pont de Collonges получал три звезды Мишлена с 1965 года.

Конкурирующий кулинарный справочник Gault-Millau назвал его "шеф-поваром столетия" в 1989 году. Такое же звание ему присвоил Кулинарный институт Америки в 2011 году.

Французский министр Жерар Коллон написал в "Инстаграме": "Поль Бокюз умер. Гастрономия в трауре".

"Месье Поль был Францией. Простота и щедрость. Мастерство и искусство жить. Понтифик гастрономов покинул нас. Пусть наши шефы в Лионе и во всех уголках света еще долго берегут плоды его страсти", - написал он.

Новая французская кухня основывается на выборе менее калорийных (по сравнению с традиционной кухней) блюд, которые готовят из сезонных продуктов без использования жирных соусов.