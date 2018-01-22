Двухлетняя тяжба России с Украиной о $3 млрд дошла до апелляции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сделку с Януковичем Путин провел по английскому праву

Двухлетняя тяжба России с Украиной о долге в 3 млрд долларов дошла до лондонского Апелляционного суда. До пятницы украинская сторона попытается убедить судей вернуть дело в Высокий суд и вынудить его рассмотреть по существу обвинения Киева в адрес Кремля в том, что сделка с Виктором Януковичем в дни Евромайдана 2013 года была не кредитом, а инструментом агрессии против Украины.

Россия требует вернуть ей долг с процентами и в марте добилась в Высоком суде Лондона решения в свою пользу. Оно не вступит в силу до вердикта Апелляционного суда, который будет вынесен в течение нескольких месяцев по окончании этих недельных слушаний.

Москва судится в Лондоне, поскольку долг был оформлен облигациями, выпущенными по английскому праву. Просроченные обязательства Украины по этим бумагам чуть превышают 3 млрд долларов, что сопоставимо с месячным доходом украинской казны.

Отказ платить в случае проигрыша в суде может лишить страну кредитов МВФ и других доноров, без которых хрупкая финансовая стабильность окажется под угрозой. Министр финансов Украины Александр Данилюк весь первый день слушаний провел в суде.

"У нас сильная позиция, и я рассчитываю на победу", - сказал он Би-би-си после заседания и добавил, что не будет комментировать ход апелляции до ее завершения.

Украинская сторона, как ожидается, будет излагать свою позицию до середины дня среды, после чего у представителей российской стороны будет время до пятницы, чтобы выдвинуть свои контраргументы.

Евробонды против Евромайдана

Спор уходит корнями в события ноября 2013 года, когда правительство Виктора Януковича развернуло внешнюю политику Украины на 180 градусов - отказалось подписывать соглашение об ассоциации с ЕС и решило сближаться с Россией.

В ответ украинцы вышли на улицы.

Через месяц, в разгар Евромайдана, российский президент Владимир Путин принял Януковича в Москве и пообещал Украине скидку на газ в 30% и кредит на 15 млрд долларов. Но уже в феврале Янукович бежал от протестов в Россию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 17 декабря 2013 года: Янукович в Москве, в Киеве - Евромайдан

Из обещанных денег он успел получить только первый транш на 3 млрд долларов в обмен на облигации с "мусорным" инвестиционным рейтингом. Новые украинские власти утверждали, что беглец оставил казну пустой.

После революции Украина удержалась на плаву благодаря поддержке Международного валютного фонда, Евросоюза и других западных доноров. МВФ пообещал Киеву 17,5 млрд долларов до конца 2018 года и выделял деньги, несмотря на протесты России.

Москва утверждала, что, раз Киев не возвращает ей 3 млрд долларов, МВФ должен прекратить поддержку, поскольку устав фонда запрещает финансировать страны, имеющие неурегулированные долги перед другими государствами.

На момент смены власти общий долг Украины по еврооблигациям составлял 18 млрд долларов. По требованию МВФ Украина предложила всем держателям бумаг согласиться на списание пятой части долга и отсрочку остальных выплат на четыре года. Все, кроме России, согласились.

Кредитор или агрессор?

Срок погашения евробондов наступил в декабре 2015 года. Киев не заплатил. Москва обратилась в суд.

Через год, в марте 2017-го, Высокий суд Лондона вынес решение в пользу России, но дал Украине время на апелляцию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Киев считает, что после аннексии Крыма вправе не возвращать долг Путину, приютившему Януковича

Киев отказывается погашать "долг Януковича" по четырем причинам.

Во-первых, он считает, что Кремль навязал его экономическим шантажом: неподъемными ценами на газ и ограничениями в торговле.

Во-вторых, он уверен, что условия займа были кабальными: срок обращения еврооблигаций был необычно короток - всего два года, поскольку Россия, как было заявлено украинской стороной в суде, "хотела держать Украину на коротком поводке".

В-третьих, Киев утверждает, что правительство при выпуске еврооблигаций нарушило закон, определявший предел заимствований на тот год.

В-четвертых, Россия аннексировала украинский Крым и поддержала сепаратистов в Донбассе, чем подорвала платежеспособность своего должника. Поэтому Украина настаивает на своем праве не платить агрессору, пока он не вернет захваченное и не компенсирует убытки.

Платить или не платить?

Бюджет Украины на текущий год - чуть более 30 млрд долларов, и он дефицитный - расходы превышают прогнозные доходы почти на 3 млрд. Денег на выплату спорного долга России в нем нет.

Зато в нем заложены кредиты МВФ - власти рассчитывали получить 2 млрд долларов уже в первом квартале. Фонд пока заморозил финансирование в отсутствие обещанных реформ, а за ним выжидательную позицию заняли и другие кредиторы, включая Евросоюз.

Если лондонский суд в итоге обяжет Украину вернуть Москве долг, отказ выполнять это решение может поставить под угрозу программу МВФ, поскольку фонд может кредитовать страну с просроченной задолженностью только в том случае, если она докажет, что добросовестно пытается урегулировать долговой спор.

С завершением судебного разбирательства сделать это будет сложнее.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Украине нужны деньги на восстановление после войны и потери части промышленности

С другой стороны, требование западного суда заплатить по евробондам может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. Без такого веского аргумента любое заявление о готовности вернуть стране-агрессору долг укрывшегося на ее территории беглого президента - политическое самоубийство, особенно в преддверии парламентских и президентских выборов 2019 года.

Российские чиновники неоднократно говорили, что готовы обсуждать взаимоприемлемые способы погашения этого долга, но не уточняли, какие именно.

России 3 млрд долларов тоже не помешают. Путин выдал их Януковичу из Фонда национального благосостояния (ФНБ) - одного из двух стабилизационных фондов, куда Кремль в период высоких цен на нефть откладывал часть валюты на черный день. Этот день давно наступил: мировой нефтегазовый рынок не первый год пребывает в депрессии, а с ним - и российская экономика, и без того подавленная западными санкциями.

В результате один из двух стабфондов - Резервный - иссяк в 2017 году, а второй - ФНБ - из подушки безопасности для пенсионной системы превратился в источник "длинных" кредитов на мегапроекты Кремля вроде Олимпиады в Сочи, а также на спасение лопнувших банков и госкорпораций.

В итоге "в кубышке" осталось 65 млрд долларов, из них только 40 млрд - ликвидная часть, не вложенная в долгосрочные проекты.

Если Кремль продолжит затыкать дыры в бюджете прежними темпами, накоплений надолго не хватит: в прошлом году из двух фондов на текущие расходы ушло 25 млрд долларов.