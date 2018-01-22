Что стоит за словами генерала Картера об угрозе со стороны российской армии?
Глава генштаба сухопутных сил Британии Ник Картер еще не успел сделать свое публичное заявление о военной угрозе со стороны России, как британские СМИ и независимые эксперты стали гадать, что же за ним скрывается.
Редко появляющийся на публике генерал в понедельник выступит в Королевском объединенном институте оборонных исследований с одобренной министром обороны речью, в которой заявит о том, что британские вооруженные силы не в состоянии дать адекватный отпор российской армии на поле боя.
Способность британской армии отвечать на военные угрозы пострадает, если Великобритания не будет поддерживать ее на том же уровне, что и ее потенциальные противники, также говорится в тексте речи Картера.
Ее основные тезисы уже обпуликованы ведущими британскими газетами, увязывающими эти прогнозы с тем фактом, в британском правительстве в настоящий момент как раз обсуждается сокращение оборонных расходов.
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По словам корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била, алармистские заявления обозреватели связывают с отчетом о ресурсах британских силовых структур, который готовится помощником премьер-министра по национальной безопасности Марком Сэдвиллом.
В британских вооруженных силах обеспокоены тем, что в своем докладе Сэдвилл сделает больший упор на защите от кибератак и терроризма в ущерб традиционной обороне.
На прошлой неделе член парламента Джонни Мерсер задал министру обороны Гэвину Уильямсону прямой вопрос: правда ли, что планируется сокращение 14 тысяч военнослужащих и списание девяти военных кораблей и 100 вертолетов.
Министр на это ответил уклончиво: идет напряженная работа по обеспечению армии "нужными ресурсами", сказал он.
Несколько парламентариев призвали увеличить военные расходы до 3% британского ВВП.
Пугающие манёвры
Настороженность в Европе вызвали широкомасштабные маневры в сентябре 2017 года, на которых вооруженные силы России отрабатывали операции в Северной Европе.
Тогда же, в конце 2017-го, командующий британской авиацией сэр Стюарт Пич наделал шуму заявлением о том, что Британия должна включить в список приоритетных задач защиту от России подводных трансатлантических кабелей, поскольку вывод из строя морских линий связи может стать катастрофой для экономики.
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Генерал Картер также делает акцент на новых возможностях ведения кибервойны, появившихся у России, и на опасности ракет дальнего радиуса действия, которые Россия применила в Сирии.
По его словам, в начале сирийской кампании военно-космические войска совершили 26 ракетных пусков с расстояния в 1500 км.
Вдобавок, как гласит заявление генерала, Москва формирует "агрессивные экспедиционные силы", которые по мощи уже превосходят британскую армию. Потенциальная военная угроза уже на европейском пороге, заявляет Картер.
В конце прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию и Владимира Путина в кибершпионаже и попытках посеять смуту в демократических государствах.