В Хорватии в детской книге впервые появились однополые семьи

Правообладатель иллюстрации My Rainbow Family

Зринка Знидарчич купила своему двухлетнему сыну книгу, по поводу которой испытывает восторг.

"Он был в восхищении, - говорит она. - Он сразу сказал: это мне знакомо".

Книга называется "Моя радужная семья". На первый взгляд она выглядит как все остальные книги для дошкольников - много красочных картинок на всю страницу и мало текста.

Но сразу становится понятно, что тут какая-то другая история. Книжку можно читать с начала или с конца - в ней два разных повествования соединяются в середине.

В книге у маленькой девочки - два отца. А у мальчика - две матери.

В Хорватии впервые в детской книге изображены однополые семьи. Для Зринки, которая состоит в гражданском браке со своей партнершей с 2014 года, это становится отражением ее семьи.

Правообладатель иллюстрации My Rainbow Family

"Мы счастливы, - говорит она. - С тех пор как у Патрика появилась эта книга, она в числе двух-трех его любимых".

"Мы ничего ему не поясняли, он сам ее взял. Он просто сказал: "Хочу читать книгу обо мне и моей семье".

"Моя радужная семья" - это, с одной стороны, радость для таких родителей, как Зринка. С другой стороны, это вызов консервативным организациям под эгидой католической церкви.

Пять лет назад эти организации запустили референдум, перечеркнувший планы тогдашнего правительства по легализации однополых браков. Такая книга, конечно, им тоже не понравится.

Одна из организаций, под названием Vigilare, определяет свою миссию как "продвижение естественной сущности брака... между мужчиной и женщиной, в котором растут дети".

Она называет "Мою радужную семью" "пропагандой гомосексуализма" и убеждает министерство образования запретить ее в школах. Vigilare не стала отвечать на неоднократные просьбы Би-би-си об интервью.

Image caption Зринка Знидарчич рассказывает, что ее двухлетнему сыну книга очень понравилась

Сенада Шело Шабич из загребского Института развития международных отношений замечает, что с тех пор как Хорватия вошла в Евросоюз (пять лет назад), в стране наблюдается возрождение консервативных сил.

"Хорватия совершила ошибку в процессе присоединения к ЕС - мы не обращали внимания и маргинализировали всех, кто был не согласен с этим действием, - говорит Шабич. - Политические партии создают картинку либеральной и прогрессивной страны, где царит равноправие. Однако, это только одна сторона медали".

Рост национализма

Противостояние проявляется не только в отношении к книге с изображением однополых родителей. В Хорватии также заметен рост радикального национализма и даже были случаи отрицания Холокоста.

Знак с фашистским слоганом был установлен неподалеку от места, где находился концентрационный лагерь Ясеновац - в 60 км от Загреба. Властям потребовался год, чтобы его демонтировать.

Правообладатель иллюстрации My Rainbow Family

Сенада Шело Шабич считает, что для страны наступает тревожное время.

"Надеюсь, что этот подъем консерватизма, который мы наблюдаем - реакция на замалчивание их повестки, и что в будущем эти настроения улягутся. Иначе мы обречены", - говорит она.

Издатель "Моей радужной семьи", однако, более оптимистичен. Даниэль Мартинович, один из основателей хорватской организации Rainbow Families для поддержки однополых семей, утверждает, что хорошие отзывы на книгу он встречает не только среди меньшинств.

"Это дает нам надежду на перемены - что мы будем двигаться к более толерантному обществу", - говорит он.

"В первый раз мы напечатали только 500 экземпляров, потому что думали, что книгу разберут только наши друзья и единомышленники. Но когда она привлекла общественное внимание, мы встречали множество родителей, которые нам говорили: "Мы не ЛГБТ, но хотели бы показать детям такую книгу и обсудить темы равенства, толерантности и многообразия".

Реакция министерства образования Хорватии говорит о том, что католические объединения, возможно, представляют не так много людей, как они утверждают.

Image caption Даниэль Мартинович - сооснователь группы поддержки однополых родителей в Хорватии

Министр образования Блазенка Дивьяк проигнорировала открытое письмо от Vigilare и ответила, что родители имеют право выбирать, читать их детям "Мою радужную семью" или нет.

Нечто похожее происходило в Британии в 1980-х. Кеннет Бейкер, министр образования в правительстве Маргарет Тэтчер, не хотел публикации первой англоязычной детской книги с однополыми родителями.

Он назвал "Жизнь Дженни с Эриком и Мартином" "вопиющей пропагандой гомосексуализма". Это было больше 30 лет назад.

С тех пор отношение к этому в Британии поменялось. Зринка Знидарчич уверена, что так же произойдет и в Хорватии, и книга сыграет свою роль в снижении уровня негатива по отношению к однополым родителям.

Правообладатель иллюстрации My Rainbow Family

"У меня никогда не было проблем, когда люди узнавали, что у меня есть жена и семья", - говорит она.

"Лучший способ менять сознание - воспитывать в себе цивилизованность и давать шанс на нормальное человеческое общение".