Amazon открыла первый супермаркет без касс и продавцов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Покупатели в Amazon Go при входе сканируют свой смартфон

Компания Amazon в понедельник открыла первый супермаркет без касс и продавцов. Это может полностью перевернуть нашу привычную манеру делать продуктовые закупки.

Сотрудники расположенного в американском городе Сиэттл Amazon Go в течение года тестировали новую схему.

Входя в магазин, покупатели проходят через рамку, подобную турникету в метро, и прикладывают к валидатору свой смартфон, на котором загружено приложение Amazon Go.

Затем они могут складывать товары с полок - бутерброды, упакованные салаты, напитки, печенье и прочее - прямо в свои сумки, поскольку нужды в корзинках или тележках нет, ведь никаких касс проходить не надо.

Сенсоры, расположенные на полках, сразу же добавляют цену взятого товара к общей стомости покупки или же сбрасывают ее, если покупатель кладет товар назад.

Единственное общение лицом к лицу с продавцом может понадобиться только в случае покупки алкоголя, чтобы засвидетельствовать, что покупатель старше положенных по закону лет.

Этот магазин открылся для сотрудников интернет-гиганта Amazon еще в декабре 2016 года, и подразумевалось, что для широкой публики он распахнет двери гораздо быстрее.

Однако, как рассказал один из сотрудников Amazon, внезапно возникли проблемы, поскольку сенсоры поначалу не могли разделять покупателей, примерно схожих по фигуре, а также сбивались, когда дети начинали перекладывать товары на полках с места на место.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Если не брать в расчет передовую технологию, то товары на полках совершенно обычные

Однако глава Amazon Go Джанна Пуэрини сказала, что магазин во время тестового режима работал отменно: "Этой технологии не существовало - это был настоящий шаг вперед в деле машинного распознавания информации и построения алгоритмов машинного самообучения".

Пока Amazon не объявила, будут ли открыты другие магазины Go, которые не являются частью сети магазинов органических продуктов .

Пока у компании нет планов внедрять эту бескассовую технологию в магазины Whole Foods. Однако продавцы хорошо знают, что чем быстрее покупатель делает свои покупки, тем более вероятно, что он вернется в этот магазин еще раз.

И если очередь в кассу станет пережитком прошлого, то это даст торговому оператору огромное преимущество перед конкурентами.

Amazon Go в Сиэттле - это не первая попытка Amazon попробовать свои силы в реальной розничной торговле. В 2015 году компания открыла свой первый реальный книжный магазин, и тоже в Сиэтлле, где расположен головной офис компании.

Сейчас в США существует 13 подобных магазинов и десяток временных точек сбыта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Покупателям нового магазина необходимо иметь на смартфоне приложение Amazon Go

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В октябре 2017 года в своем финансовом отчете за третий квартал Amazon впервые поместила данные о доходах, полученных именно в реальных магазинах - 1,28 млрд долларов, практически полностью собранных в сети Whole Foods.

И хотя доходы от реально существующих магазинов, возможно, еще дело будущего, аналитики полагают, что для Amazon это способ повысить узнаваемость своего бренда и промотировать свою членскую схему Prime.

К примеру, владеющие членством Prime платят за книги в реальных магазинах интернет-цену, тогда как не члены покупают их по полной магазинной стоимости.

Финансовый директор Amazon Брайан Олсавски недавно намекнул, что конкуренты должны ждать появления новых магазинов Amazon в ближайшие месяцы и годы.

"Вы увидите, как мы растем - пока еще мы на ранней стадии, так что планы со временем будут развиваться", - сказал он в октябре 2017 года.