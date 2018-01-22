Букингемский дворец: внучка королевы принцесса Евгения выходит замуж

Правообладатель иллюстрации The Royal Family

Принцесса Евгения выходит замуж за своего давнего бойфренда Джека Бруксбэнка, объявил в понедельник Букингемский дворец.

Принцесса Евгения является младшей дочерью сына королевы принца Эндрю, имеющего титул герцога Йоркского, и его бывшей супруги герцогини Йоркской, в девичестве Сары Фергюсон. Принцесса Евгения - восьмая в очереди престолонаследия.

Как заявили герцог и герцогиня Йоркские, их младшая дочь обручилась с Джеком Бруксбэнком во время пребывания в Никарагуа в начале января.

Их свадьба состоится в часовне Св.Георгия в Виндзорском замке осенью этого года.

Известно, что принцесса познакомилась с бывшим управляющим популярного у знаменитостей лондонского ночного клуба Mahiki на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Они встречаются уже несколько лет.

Их свадьба станет второй королевской свадьбой в этом году, поскольку в мае в той же часовне Св.Георгия принц Гарри обвенчается с Меган Маркл.

Принцессе Евгении 27 лет. Она окончила университет Ньюкасла, где изучала английский язык, литературу и историю искусств и в настоящее время руководит галереей совеременного искусства Hauser & Wirth в Лондоне.

Принцесса сохранит свой королевский титул после замужества, однако у нее будет возможность взять при желании фамилию мужа.

Как сообщает корреспондент Би-би-си по королевским делам Николас Уитчелл, у принцессы Евгении нет никаких официальных королевских обязанностей, что вряд ли существенно изменится после замужества, как и ее общественный статус.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принцесса Евгения (крайняя справа) с матерью и старшей сестрой принцессой Беатрис

Между тем принцесса является патроном нескольких организаций, включая благотворительный фонд по борьбе с раком у подростков Teenage Cancer Trust, Европейскую школу остеопатии и организацию по защите слонов Elephant Family.

В детстве принцесса страдала сколиозом (искривлением позвоночника) и, когда ей было 12 лет, перенесла операцию на позвоночнике в общенациональном Королевском ортопедическом госпитале в графстве Миддлсекс.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Будущие супруги встречаются уже несколько лет

Родители Джека Бруксбэнка, Никола и Джордж Бруксбэнк, говорят, что они "на седьмом небе от счастья" и "крайне рады" за сына и его невесту.

"Лучшей новости, чем известие о помолвке, мы и представить себе не могли", - сказали супруги Бруксбэнк.

Мать принцессы Евгении Сара Фергюсон поздравила свою дочь и ее жениха в "Твиттере", написав, в частности: "Вселенская радость!"

"Мы любим Джека, и я страшно рада заполучить сына, брата и лучшего друга, - добавила она. - Евгения - чрезвычайно деликатная от природы из всех, кого я знаю, и они вместе - это будет полная гармония".