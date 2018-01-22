"Болотное дело": домой вернется последний, кто предстал перед судом

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Кировский районный суд Астрахани постановил перевести фигуранта "болотного дела" Максима Панфилова, помещенного в закрытую психиатрическую больницу, на домашнее лечение.

"Суд постановил перевести моего подзащитного из лечебницы на амбулаторное лечение у психиатра по месту жительства", - сообщила журналистам адвокат Панфилова Мария Куракина.

Как сообщает издание "ОВД-Инфо", на судебном заседании выступал лечащий врач Панфилова. Он просил суд перевести своего пациента на амбулаторное лечение домой.

Представитель прокуратуры против этого не возражал. Это значит, что Панфилов выйдет на свободу через 10 дней - 2 февраля.

Таким образом, в заключении больше не останется на "ни одного человека, проходившего по "болотному делу". Остальные фигуранты дела уже либо отбыли тюремное наказание, либо были амнистированы.

Дело Панфилова

У Панфилова - синдром Туретта, характеризующийся различными моторными тиками, которые невозможно подавить. Адвокаты Панфилова отмечали, что его здоровье сильно ухудшилось, пока он находился в больнице при СИЗО.

На прошлой неделе врачебная комиссия Астраханской областной психиатрической больницы сочла Панфилова не опасным для общества и рекомендовала отпустить его домой.

Панфилов был задержан и заключен под стражу в апреле 2016 года - спустя почти три года после событий на Болотной площади в Москве. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках и применении насилия к сотруднику полиции.

В октябре стало известно, что психиатрическая экспертиза Центра имени Сербского признала Панфилова невменяемым.

В конце марта 2017 года Замоскворецкий суд Москвы освободил его от уголовной ответственности и принял решение отправить подсудимого на принудительное психиатрическое лечение в специализированном медучреждении закрытого типа.

Панфилов стал вторым обвиняемым по "болотному делу", которого приговорили к принудительному психиатрическому стационару.

Первым на принудительное лечение был отправлен инвалид II группы Михаил Косенко. Он провел в психиатрической больнице около трех месяцев, после чего его также отпустили на амбулаторное лечение.

6 мая 2012 года на Болотной площади произошли столкновения между ОМОНом и участниками акции протеста, которая была приурочена к инаугурации избранного на третий срок президента Владимира Путина. После этого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. К уголовной ответственности привлекли более 30 человек.

Совет по правам человека при президенте России, проанализировав видеозаписи событий 6 мая 2012 года, пришел к выводу, что массовых беспорядков на Болотной площади не было, а стычки с демонстрантами были спровоцированы полицией. Правозащитники называют "болотное дело" политически мотивированным, а осужденных - политзаключенными.