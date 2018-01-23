В список допущенных к Олимпиаде россиян не попали Ан, Шипулин и Устюгов

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Олимпийский комитет России подтвердил, что конькобежец Виктор Ан отсутствует в предварительном списке российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет готов допустить на зимние Игры в Пхенчхане. В список также не попали биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил газете "Спорт-Экспресс", что в списке, представленном российской стороне Международным олимпийским комитетом, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов, в числе которых Ан, Шипулин и Устюгов.

По словам Позднякова, никто из них не был фигурантом разбирательств. "Они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами", - добавил вице-президент ОКР.

По его словам, российская сторона исходила из права всех чистых спортсменов принять участие в Олимпийских играх. В связи с этим ОКР решил направить в МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым чистые спортсмены не попали в одобренный список участников Игр.

Поздняков отметил, что пока вся информация носит предварительный характер и никаких окончательных решений относительно участия конкретных спортсменов в Олимпиаде пока не принято.

По данным газеты "Спорт-Экспресс", 32-летний Ан и несколько его коллег по сборной не попали в список допущенных на Олимпиаду в Пхенчхане атлетов из-за упоминания в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

Виктор Ан выступает под российским флагом с 2012 года. За свою карьеру он завоевал шесть золотых медалей Олимпийских игр, в том числе три - выступая за Россию в Сочи в 2014 году.

Антон Шипулин - шестикратный призер чемпионатов мира по биатлону, а также олипийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призер Игр-2010 в той же дисциплине. Сергей Устюгов - чемпион мира 2017 года в скиатлоне и командном спринте.

"Олимпийские спортсмены из России"

На прошлой неделе стало известно, что МОК сократил пул российских спортсменов, которые смогут поехать в Пхенчхан, с 500 до 389 человек. Итоговый список спортсменов, допущенных до Игр, станет известен не раньше 27 января.

Из-за допингового скандала российские спортсмены допускаются к участию в предстоящей Олимпиаде на основании решения МОК в индивидуальном порядке.

На Играх, которые начнутся 9 февраля, смогут выступать только те российские спортсмены, которые ранее не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов. Они поедут в Южную Корею как "олимпийские спортсмены из России". Соответствующая надпись должна быть размещена на их форме. В случае их победы на Играх будет звучать не российский, а олимпийский гимн.

Исполком МОК принял решение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в декабре прошлого года. В организации сочли доказанным, что в России на государственном уровне создали и поддерживали систему приема допинга. Российские власти существование такой системы отрицают.