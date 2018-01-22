Эрдоган: Турция договорилась с Россией об операции в Сирии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турецкие силы были задействованы против курдского ополчения на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция турецкой армии в Сирии согласована с Москвой. Ранее турецкие СМИ сообщили, что вооруженные силы страны захватили несколько деревень и населенных пунктов на северо-западе Сирии в ходе трехдневного наступления на курдских повстанцев.

Согласно этим сообщениям, в понедельник турецкие войска совместно с союзными сирийскими повстанцами взяли под свой контроль несколько населенных пунктов в районе Африн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что не намерен сворачивать военную операцию, которая началась в выходные и получила название "Оливковая ветвь".

"Мы настроены решительно. Мы разберемся с Африном. Мы не отступим", - заявил Эрдоган в Анкаре в понедельник, выступая в прямом телеэфире.

"Мы обсудили это с нашими российскими друзьями: у нас есть договоренность", - добавил он.

По словам Эрдогана, Турция вела переговоры об операции и с Вашингтоном, однако Анкаре "не удалось убедить США в некоторых вопросах". Каких именно, турецкий президент не уточнил.

"Турция не намерена ничего оккупировать. У нас одна цель - завоевать сердца", - заявил Эрдоган, добавив, что военная операция будет завершена только тогда, "когда будет достигнута поставленная цель".

По данным "Коммерсанта", детали спецоперации "Оливковая ветвь" были согласованы с Москвой 18 января, когда начальник турецкого генштаба Хулуси Акар и директор национальной разведки страны Хакан Фидан встретились с российским министром обороны Сергеем Шойгу и главой генштаба Валерием Герасимовым.

Турция считает курдское ополчение "Отряды народной самообороны" (ОНС), против которого ведется борьба, террористической организацией, поскольку они отпочковались от Рабочей партии Курдистана. Она в течение трех десятилетий борется в Турции за установление курдской автономии.

Бойцы ОНС отрицают прямую связь с этой партией. Они входят в поддерживаемый США альянс сил, борющихся в Сирии с джихадистами "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и других странах организация).

Анкара, в свою очередь, осудила США за оказываемую Вашингтоном поддержку ОНС. Операция в Сирии в районе Африн выводит Турцию на путь конфронтации с союзниками по НАТО.

Что произошло при наступлении?

Согласно сообщениям государственного турецкого новостного агентства Анадолу, в понедельник были захвачены четыре деревни, находящиеся в области Африн, как и сельские районы, включая Кита, Кордо и Бибно.

Однако базирующийся в Британии Центр мониторинга прав человека в Сирии сообщил, что бойцы ОНС выбили турецкие силы из двух деревень, которые до этого ненадолго были заняты турецкими войсками в результате тяжелых боев.

ОНС также сообщает, что ответил на наступление турецких сил огнем, запустив ракеты по приграничным турецким районам.

Согласно сообщениям с места событий, два человека погибли и были 12 ранены в ходе ракетного удара по лагерю, расположенному в турецкой провинции Хатай, где находятся сирийцы.

Сирийские власти, а также их союзники - Иран и Египет - осудили военные действия Турции. Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание в связи с этой ситуацией.

Что стоит за операцией Турции?

Турецкие наземные войска при поддержке повстанцев из Свободной армии Сирии (САС) перешли границу и в воскресенье вошли в северные районы Сирии в рамках операции "Оливковая ветвь", чтобы вытеснить из этих районов курдские "Отряды народной самообороны".

Эрдоган пообещал разбить ОНС "очень быстро", однако США призывают Турцию к сдержанности во избежание потерь среди мирного населения.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил ранее, что конечной целью операции является создание 30-километровой зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы.

Предположительно, планы по развертыванию этой наступательной операции были ускорены Анкарой, после того как американские дипломаты в январе заявили, что окажут помощь альянсу сил вооруженной оппозиции "Сирийские демократические силы" (главной составляющей которых являются ОНС) в создании новых пограничных войск безопасности, чтобы не допустить возврата в эти районы боевиков ИГ.

Командующий силами сирийских повстанцев, принимающих участие в военной операции вместе с турецкими войсками, сказал в интервью агентству Рейтер, что в боевых действиях принимают участие около 25 тысяч бойцов САС.

Представители турецкой армии заявляют, что были нанесены удары по десяткам целей.

Есть ли жертвы?

Центр мониторинга права человека в Сирии сообщил в понедельник, что в провинции Африн погибли 18 мирных жителей - в основном от воздушных ударов турецкой авиации, совершенных в минувшие выходные.

По данным ОНС, в воскресенье утром в боях погибли по меньшей мере четверо турецких солдат и 10 сирийских боевиков, однако подтверждения об этом со стороны Турции не было.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Авиация Турции бомбит позиции курдов на севере Сирии

Обстрелу курдскими ракетами подверглись турецкие города Килис и Рейханлы. Поступают сообщения о жертвах.

Турецкая армия обстреливает район Африн с четверга.

Международная реакция

Западные страны, в том числе США и Франция, призывают все стороны к сдержанности.

"Они предупредили нас, прежде чем начать авиаудары, что они намерены это сделать. Сейчас мы пытаемся найти выход из положения", - сказал в воскресенье журналистам министр обороны США Джим Мэттис.

"Мы с этим разберемся", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Военные действия идут уже несколько дней

Президент Сирии Башар Асад осудил турецкое вторжение, сказав, что "жесткая турецкая агрессия" в Африне входит в планы Анкары "по оказанию помощи террористам" в Сирии.

Реакция России была сдержанной. Москва заявила, что обеспокоена поступающими с севера Сирии новостями. Российские военные, которые входят в так называемый центр примирения враждующих сторон, были передислоцированы из этого района до начала турецкой операции.

Иран, тоже союзник Сирии, призвал к быстрейшему прекращению турецкой военной операции дабы "избежать углубления кризиса" в Сирии.