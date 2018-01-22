Почему глава Apple не пускает племянника в соцсети

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Глава компании Apple Тим Кук заявил, что не разрешает своему юному племяннику заходить в соцсети, назвав это одним из тех немногих ограничений, которые он налагает на детей в своей семье.

Соцсети очень популярны среди детей, хотя недавние опросы показали, что широкая публика теряет к ним доверие.

"У меня нет детей, но есть племянник, и я его кое в чем ограничиваю. Некоторые вещи я ему не разрешаю. Например, заходить в соцсети", - заявил Кук, беседуя с журналистом Guardian.

Британцы в последнее время теряют доверие к соцсетям - "Фейсбуку", "Твиттеру" и YouTube. Все три платформы за последнее время признали наличие проблем с контролем за контентом.

По мнению некоторых экспертов, в отношении соцсетей следует ввести более строгие регулятивные нормы.

Возрастные ограничения

Возраст своего племянника Кук не назвал, но в марте 2015 года в интервью он говорил о десятилетнем племяннике - таким образом, сегодня племяннику Кука должно быть 12-13 лет.

В США права пользователей интернета младше 13 лет защищены законом о защите личной жизни детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, или Coppa).

Закон налагает ограничения на то, какую информацию о детях могут собирать социальные сети, вследствие чего многие платформы сами объявляют о том, что пользоваться ими детям младше 13 лет нельзя.

Правообладатель иллюстрации facebook Image caption В декабре прошлого года Facebook представила мессенджер для детей

Однако в ноябре прошлого года британский телеком-регулятор Ofcom заявил, что количество юных пользователей соцсетей растет, несмотря на ограничивающие законы, после чего благотворительная организация NSPCC, занимающаяся проблемами детей, обвинила Facebook, Instagram и Snapchat в том, что те игнорируют эту проблему.

Пропагандистские кампании

За последние месяцы количество социальные сети все чаще критикуют сразу по нескольким поводам.

Один из таких поводов - уязвимость соцсетей со стороны "фейковых новостей" и пропаганды.

В пятницу компания Twitter признала, что количество связанных с Россией аккаунтов, которые использовались для влияния на избирателей во время выборов президента США в 2016 году, оказалось больше, чем считали ранее.

Компания заявила, что разошлет письма с предупреждениями 677 775 своим пользователям, которые подписались в "Твиттере" хотя бы на один из предположительно связанных с Москвой аккаунтов, либо поставили "лайк" или ретвитнули их контент во время выборов.

Не все в порядке и у "Фейсбука": наличие проблем с контентом недавно признали сразу два высокопоставленных сотрудника компании.

"Мы слишком много инвестировали в новые функции и слишком мало - в предотвращение манипуляций системой", - заявил в воскресенье представитель Facebook Эллиот Шредж. В начале года похожее признание сделал и создатель соцсети Марк Цукерберг.

Другой топ-менеджер Facebook, Самид Чакрабарти, также писал, что компании-операторы соцсетей должны больше думать о том влиянии, которое они оказывают на пользователей.

"Если и существует какая-то фундаментальная истина о том, как соцсети влияют на демократию, то вот она: соцсети усиливают устремления людей - как хорошие, так и плохие", - написал он.

"В лучшем случае соцсети позволяют нам самовыражаться и действовать вместе. В худшем - распространять дезинформацию и подтачивать основы демократии", - написал Чакрабарти.

"Я хотел бы иметь возможность гарантировать, что положительные аспекты в конечном итоге возобладают, но не могу. Именно поэтому у нас есть моральный долг - понимать, как именно используются эти технологии", - резюмирует топ-менеджер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Видеоблогер Логан Пол вынудил "Фейсбук" изменить правила премодерации

YouTube в его нынешнем виде тоже оказался небезопасным для пользователей. Скандал разгорелся после того, как видеоблогер Логан Пол опубликовал видеозапись из японского леса Аокигахара с трупом самоубийцы.

Когда сотни пользователей интернета обвинили Пола в неподобающем поведении, он попросил прощения и объяснил свою реакцию растерянностью и удивлением.

После публикации видео YouTube исключил Пола из списка премиум-блогеров, а в конечном итоге был вынужден ввести премодерацию определенной категории роликов, причем заниматься ей будут живые люди.

Однако вице-президент Google Роберт Кинцл, который курирует развитие YouTube сказал в интервью Би-би-си, что работу сервиса не должны регулировать третьи стороны.

"Мы не создаем контент, а всего лишь распространяем его через нашу платформу", - подчеркивает он.

Новые правила

Компании-операторов соцсетей, как и саму Apple, критикуют еще и за то, что их продукты вызывают привыкание.

"То, что привлекает наше внимание, не всегда полезно для нас" - под таким лозунгом работает недавно созданная группа Time Well Spent, которая считает, что социальные платформы вредят обществу и отдельным людям, и хочет заставить соцсети изменить принципы работы.

Ряд видных деятелей интернета, включая главного операционного директора Facebook Шерил Сэндберг и генерального директора Google Сундара Пучаи, примут участие в закрытой встрече на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23-26 января.

Как ожидается, лидерам интернет-бизнеса придется спорить со сторонниками более строгой его регуляции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шерил Сэндберг в Давосе встретится с политиками и главами других компаний

По мнению доктора Джосса Райта из Оксфордского института интернета, законодатели и регуляторы еще долго не будут пытаться вмешиваться в работу соцсетей.

"Соцсети оказывают огромный эффект на то, как мы потребляем информацию, и на то, как мы живем", - говорит он.

"И тот аргумент, что соцсети не нужно регулировать или что нужно позволить им регулировать себя самим - только потому что они относятся к сфере технологий, - не работает", - утверждает Райт.

"Мы как общество должны иметь возможность высказаться о том, какие проблемы мы видим в соцсетях и какое действие они оказывают, это и есть функция регуляции", - резюмирует ученый.