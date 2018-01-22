МВФ: налоговая реформа Трампа ускорит мировую экономику, но ненадолго

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Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики после налоговой реформы в США, начатой администрацией Дональда Трампа. Однако эффект от нее будет временным - через несколько лет американская экономика начнет тормозить, считают в МВФ.

Фонд ожидает рост мировой экономики на уровне 3,9% в 2018-2019 годах. Еще в октябре в МВФ ждали, что мировой ВВП вырастет лишь на 3,7%.

Основной причиной пересмотра прогноза стала налоговая реформа в США. В докладе фонда отмечается, что сокращение налогов на доходы корпораций приведет к росту инвестиций в стране.

Благодаря реформе, по мнению экономистов, повысится экономическая активность не только в США, но и в других странах, торговых партнерах Америки. В первую очередь, от нее выиграют Канада и Мексика, отмечается в докладе.

Однако в фонде предупреждают, что эффект от налоговой реформы будет краткосрочным. До 2020 года рост американской экономики благодаря реформе будет ускоряться. В 2020 году ВВП США будет на 1,2% больше, чем в случае, если бы налоговой реформы не было бы, подсчитали экономисты.

Однако уже после 2022 года ситуация изменится, и налоговая реформа начнет тормозить экономику страны. Это связано с тем, что правительству США придется сокращать расходы из-за нехватки бюджетных средств.

Авторы доклада напоминают, что с середины 2016 года мировая экономика ускоряется, а в 2017 году, по оценке фонда, мировой ВВП вырос на 3,7%. Ситуация улучшилась и в финансовой сфере: рынки достаточно стабильны, а инвесторы настроены оптимистично.

В докладе экономисты фонда советуют странам воспользоваться периодом оживления в мировой экономике и провести необходимые реформы.

Что ждет Россию?

МВФ лишь чуть-чуть улучшил прогноз по российской экономике: фонд прогнозирует, что в 2018 году российский ВВП вырастет на 1,7% (в октябре прогнозировал рост в 1,6%).

В 2019 года, по прогнозу фонда, рост вновь замедлится до 1,5% - это значение не было пересмотрено.

Другие международные организации настроены по отношению к России оптимистичнее. Всемирный банк, например, ждет, что рост российской экономики ускорится с 1,7% в 2018 году до 1,9% в 2019 года.

Есть и еще более радужные прогнозы. Американский банк Goldman Sachs на прошлой неделе опубликовал доклад, в которой предсказал России рост ВВП на 3,3%.

Этот прогноз назвал слишком оптимистичным даже глава министерства экономического развития Россия Максим Орешкин. Согласно базовому прогнозу его министерства ВВП в этом году вырастет на 2,1%, а затем его рост ускорится до 2,2-2,3%.