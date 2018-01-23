Американские конгрессмены вслед за сенаторами смогли наконец достичь соглашения, позволяющего продлить финансирование работы федерального правительства США на ближайшие три недели - до 8 февраля. Это позволит возобновить работу госучреждений, приостановленную в ночь на субботу.

Резолюция о принятии законопроекта набрала в Сенате 81 голос при 60 необходимых, против высказались 18 сенаторов, а в палате представителей - 266 голосов при 150 против.

Лидеры Демократической партии согласились поддержать законопроект, приняв обещания республиканцев вернуться в будущем к обсуждению вопроса о статусе юных мигрантов-нелегалов.

Этот шаг со стороны демократов вызвал вспышку возмущения со стороны либеральных НКО, недовольных тем, что демократы пошли на сделку с республиканцами, не добившись от тех никаких конкретных поблажек для нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп подписал закон после того, как он был одобрен обеими палатами конгресса.

Это уже четвертая временная мера по преодолению "шатдауна" с октября прошлого года, поскольку законодатели не могут прийти к консенсусу в вопросе долговременного бюджета.

Ожидается, что правительство во вторник возобновит работу. Тысячи федеральных служащих, которые были отправлены во временный неоплачиваемый отпуск, вздохнули с облегчением.

Почему закрылось правительство

Законодатели в сенате и палате представителей не смогли вовремя принять законопроект о финансировании работы правительства. Закон должен был обеспечить финансирование госучреждений до середины февраля.

Чтобы принять этот временный законопроект, разработанный республиканцами, нужны были голоса демократов, которые не поддержали закон, требуя от своих оппонентов уступок по вопросу о нелегальных мигрантах. В результате законопроект принять не успели.

Еще одну попытку принять документ сенат предпринял в воскресенье, но договориться вновь не удалось.

Чтобы принять законопроект, нужна поддержка 60 из 100 членов сената. Республиканцы в настоящее время контролируют 51 мандат в палате. Чтобы набрать голоса, им необходима поддержка части демократов.

Демократы хотели, чтобы в законопроект был включен вопрос о мигрантах, прибывших в США нелегально в юном возрасте. Президент Дональд Трамп ранее отказывался увязывать финансирование госорганов с мерами по защите мигрантов, а республиканцы в сенате вообще отказываются обсуждать этот вопрос, пока правительство снова не начнет работать.

Республиканцы хотят добиться увеличения расходов на оборону и охрану границы, в число которых входит строительство стены на границе с Мексикой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за прекращения работы правительства закрылась и Статуя свободы в Нью-Йорке. Губернатор штата обещает, что скоро она откроется

Анализ: так кто одержал верх?

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Федеральное правительство теперь может возобновить работу, но дебаты о бюджете и иммиграции по-прежнему бушуют. Обе стороны попытаются убедить всех, что победу одержали именно они. Кому-то будут верить больше.

Республиканцы рады, что, в отличие от предыдущих "шатдаунов", на этот раз их репутация особенно не пострадала.

Митч Макконнелл, лидер республиканцев в сенате, пообещал провести открытые дебаты по вопросу о судьбе нелегальных иммигрантов, привезенных в страну в детском возрасте, но этого может и не произойти, если через несколько недель демократы вновь добьются приостановления финансирования государственного аппарата.

Демократы, со своей стороны, могут утверждать, что пошли на конфронтацию по вопросу, который считается важным их сторонниками. Будут ли их сторонники - как из левого крыла партии, так и активисты на местах - довольны этим жестом, пока не ясно.

Тут стоит заметить, что практически каждый из сенаторов-демократов, который обдумывает возможность выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года, проголосовал против возобновления финансирования федерального правительства.

Для этих людей обещания Макконнелла ничего не значат.

Тем временем президент Трамп оказался в стороне от этого процесса. Демократы, да и некоторые республиканцы, жаловались, что не могут понять, чего именно хотел бы достичь президент и какие вопросы он считает приоритетными.

Однако несколько дней, проведенные не под прицелом прессы, могли пойти президенту на пользу.

Американцы, скорее всего, вскоре просто забудут о финансовом кризисе госаппарата, продлившемся всего несколько дней.

Но следующий кризис - по тому же вопросу - начнется уже через несколько недель, и он может оказаться более серьезным.

Что такое "шатдаун"

Прекращение финансирования работы госорганов означает, что большая часть бюджетников в США отправится в неоплачиваемый отпуск.

На работу в понедельник не вышло большинство сотрудников министерств жилищного строительства, экологии, образования и торговли. В министерствах финансов, здравоохранения, обороны и транспорта на работу не вышли около половины сотрудников.

Это влияет на документооборот, выдачу виз и паспортов: все эти процессы, в случае "шатдауна" были бы приостановлены.

Учреждения, задача которых - защищать "человеческую жизнь и собственность", то есть все органы нацбезопасности, почта и авиадиспетчерские службы, экстренные службы, тюрьмы, налоговые инспекции и электростанции. продолжили бы работу, несмотря на "шатдаун"

В Белом доме отдельно заявили, что предотвратят закрытие национальных парков: в 2013 году их закрытие из-за "шатдауна" вызвало негативную реакцию общественности.

Нынешний "шатдаун" произошел в годовщину инаугурации Трампа. Его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе также оказалась под вопросом.

В прошлый раз работа правительства США прерывалась в 2013 году. Госучреждения тогда не работали в течение 16 дней, ущерб экономике США власти тогда оценили в $2 млрд.

Происходит ли такое в других странах?

В парламентских системах правительство, которое не может оплачивать счета, долго не продержится.

Например, в 2012 году правительство Нидерландов не могло согласовать бюджет. Премьер-министр подал в отставку, были проведены выборы и сформировано новое правительство.

А в некоторых странах совсем не обязательно правительству работать.

После выборов в 2010 году в Бельгии более 500 дней не было избранного руководства, но "шатдауна" не произошло. Налоги собирались, люди получали зарплаты, а временное правительство приняло бюджет.

Во Франции с ее полупрезидентской системой конституция определяет, что происходит, когда бюджет не принят. Правительство, в соответствии с конституцией, выделяет необходимые для выполнения уже принятых обязательств средства специальным декретом.

Поэтому вопрос не в том, почему в других странах "шатдауна" не бывает, а почему именно в США он происходит, несмотря на наличие денег.

Истоки этого уходят корнями в 1980-е годы, когда генеральный прокурор США Бенджамин Чивилетти строго интерпретировал закон о борьбе с незаконным оборотом 1884 года.

Он сказал тогда, что в случае дефицита финансирования правительственные учреждения должны приостановить операции до тех пор, пока деньги не будут выделены конгрессом.