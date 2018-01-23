Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка выписали и арестовали

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Суд Октябрьского района Улан-Удэ арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в нападении на школу 19 января, сообщает пресс-служба суда.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 19 марта. Он будет содержаться в СИЗО", - говорится в сообщении.

В центре медицины катастроф агентству ТАСС пояснили, что подросток уже выписан из больницы, куда его доставили сразу после случившегося. В дальнейшем за его состоянием будут наблюдать врачи следственного изолятора.

Нападение произошло в поселке Сосновый Бор в столице Бурятии Улан-Удэ. Как сообщал Следственный комитет, утром в пятницу девятиклассник с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с зажигательной смесью поджег кабинет.

В результате пострадали семь человек, включая учительницу и самого нападавшего, попытавшегося покончить с собой. Подозреваемый подросток был задержан, возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство нескольких человек и о халатности.

Как сообщило накануне агентство ТАСС, в фойе школы не меньше недели будут дежурить сотрудники военной полиции. Старшеклассники рассказали журналистам, что в выходные в поселковом Доме офицеров работал психолог.

Одноклассники подростка, подозреваемого в нападении, рассказали Русской службе Би-би-си, что он не был изгоем в своем классе и что у него было много друзей. При этом они отмечали, что он и его друг за несколько недель до нападение начали вести себя "подозрительно агрессивно".