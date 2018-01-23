Россия обошла Таиланд в рейтинге лучших стран мира

  • 23 января 2018
Российские военные Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В списке самых влиятельных стран Россия уступает только США

Россия за год поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report, заняв 26-е место. Первое место в списке, как и в прошлом году, заняла Швейцария.

В пятерку лидеров перечня также вошли Канада, Германия, Британия и Япония. Россия расположилась между Индией (25-е место) и Таиландом (27-е место). В прошлом году Россия занимала 27-ю строку списка, уступая Таиланду и опережая на один пункт Бразилию.

Как отмечают составители рейтинга, Россия остается одним из мировых лидеров по запасам природных ресурсов и одной из крупнейших мировых экономик. Кроме того, Россия наряду с США входит в число главных экспортеров оружия и военной техники.

В рейтинге стран по уровню влияния в мире Россия заняла второе место, уступив только США и опередив Китай. "Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом", - пишет издание.

Также отмечается, что Россия была на втором месте в списке самых влиятельных государств и в прошлом году, но в нынешнем практически сравнялась с США, отстав лишь на один пункт.

При этом в перечне стран по уровню открытости для бизнеса US News & World Report поставил Россию на 80-е место. Составители списка объяснили это в первую очередь высоким уровнем коррупции и бюрократии в стране.

Лидеры рейтинга US News & World Report

Десять лучших стран Десять самых влиятельных стран
1. Швейцария 1. США
2. Канада 2. Россия
3. Германия 3. Китай
4. Британия 4. Германия
5. Япония 5. Британия
6. Швеция 6. Франция
7. Австралия 7. Япония
8. США 8. Израиль
9. Франция 9. Саудовская Аравия
10. Нидерланды 10. ОАЭ

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