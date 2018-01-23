Россия обошла Таиланд в рейтинге лучших стран мира
Россия за год поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report, заняв 26-е место. Первое место в списке, как и в прошлом году, заняла Швейцария.
В пятерку лидеров перечня также вошли Канада, Германия, Британия и Япония. Россия расположилась между Индией (25-е место) и Таиландом (27-е место). В прошлом году Россия занимала 27-ю строку списка, уступая Таиланду и опережая на один пункт Бразилию.
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Как отмечают составители рейтинга, Россия остается одним из мировых лидеров по запасам природных ресурсов и одной из крупнейших мировых экономик. Кроме того, Россия наряду с США входит в число главных экспортеров оружия и военной техники.
В рейтинге стран по уровню влияния в мире Россия заняла второе место, уступив только США и опередив Китай. "Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом", - пишет издание.
Также отмечается, что Россия была на втором месте в списке самых влиятельных государств и в прошлом году, но в нынешнем практически сравнялась с США, отстав лишь на один пункт.
При этом в перечне стран по уровню открытости для бизнеса US News & World Report поставил Россию на 80-е место. Составители списка объяснили это в первую очередь высоким уровнем коррупции и бюрократии в стране.
Лидеры рейтинга US News & World Report
|Десять лучших стран
|Десять самых влиятельных стран
|1. Швейцария
|1. США
|2. Канада
|2. Россия
|3. Германия
|3. Китай
|4. Британия
|4. Германия
|5. Япония
|5. Британия
|6. Швеция
|6. Франция
|7. Австралия
|7. Япония
|8. США
|8. Израиль
|9. Франция
|9. Саудовская Аравия
|10. Нидерланды
|10. ОАЭ