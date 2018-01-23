Юристы минкульта попросили не выпускать в России "Смерть Сталина"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мировая премьера фильма "Смерть Сталина" состоялась в сентябре 2017 года

Группа юристов министерства культуры России направила главе ведомства Владимиру Мединскому письмо с просьбой отозвать прокатное удостоверение у сатирической комедии Армандо Иануччи "Смерть Сталина", российская премьера которой запланирована на 25 января.

"Фильм "Смерть Сталина" направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма", - цитирует текст письма агентство ТАСС.

Авторы обращения утверждают, что маршал Георгий Жуков представлен в фильме "просто воинствующим клоуном", хотя на самом деле был "выдающимся полководцем" и "талантливым стратегом".

"Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение", - говорится в письме.

Как сообщил изданию РБК член общественного совета министерства культуры Павел Пожигайло, в минкульте уже прошел спецпоказ фильма, на котором присутствовали в том числе режиссер Никита Михалков, продюсер Леонид Верещагин и зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

По словам Пожигайло, члены совета хотят добиться переноса премьеры фильма на лето, чтобы дата начала проката не совпадала с 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля.

В компартии предложили и вовсе запретить прокат комедии в России. "И мотивы этого фильма, и смысловые нагрузки, выход в этом году - это находится в одном этапе информационной войны против России", - сказал РИА Новости зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет позиции по этому вопросу.

"В данном случае это абсолютная прерогатива министерства культуры, но чем это вызвано, не могу сказать - просто не обладаю информацией. Я не знаю, что это за картина, действительно, я не в курсе", - сказал Песков.

В пресс-службе прокатной компании "Вольга", занимающейся дистрибуцией фильма, Би-би-си сообщили о получении прокатного удостоверения, но от дальнейших комментариев отказались.

"Нам министерство культуры 17 января выдало оригинал прокатного удостоверения. Более никакой информации у нас нет", - сказала пресс-секретарь компании Ольга Лотоцкая.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер "Смерти Сталина" Армандо Иануччи известен как мастер политической сатиры. Среди его самых известных работ - сериал "Гуща событий" и комедия "В петле"

Опасения по поводу "Смерти Сталина" появились у представителей минкульта еще осенью прошлого года. В сентябре Павел Пожигайло, занимавший на тот момент пост главы общественного совета при ведомстве, заявлял, что совет намерен уделять британской кинокомедии повышенное внимание.

"Смерть Сталина" снята по комиксам французов Фабьена Нури и Тьерри Робина, которые выходят по сей день. Главными героями киноленты стали Никита Хрущев, которого сыграл Стив Бушеми, Василий Сталин (Руперт Френд), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), а также пианистка Мария Юдина (ее сыграла актриса Ольга Куриленко).

Фильм получил в целом положительные отзывы западных критиков, его зрительские оценки тоже довольно высоки.