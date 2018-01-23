Модель в хиджабе отказалась рекламировать шампуни L'Oreal после скандала

Правообладатель иллюстрации Amenaofficial/instagram Image caption Амена Хан должна была рекламировать средства для волос

Британская бьюти-блогер Амена Хан, которая должна была рекламировать косметику для волос L'Oreal в хиджабе, отказалась от дальнейшего сотрудничества с компанией. Причиной тому стали записи в "Твиттере" модели, которые были расценены как "антиизраильские".

Амена Хан извинилась перед своими подписчиками, удалила твиты трехлетней давности и решила не продолжать работу в косметическом гиганте.

В последнем ее "Инстаграм"-посте говорится: "Я глубоко сожалею о содержании тех твитов, что я написала в 2014 году, и искренне прошу прощения у всех тех, кого они огорчили или обидели... Я решила удалить их, так как они не способствуют гармонии, которую я хочу нести в мир... С большим сожалением я решила больше не участвовать в кампании, так как нынешнее обсуждение отвлекает внимание от того позитивного настроя и стремления к инклюзивности".

Содержание твитов не раскрывается.

В L'Oreal поддержали решение модели: "L'Oreal следует принципам толерантности и уважения ко всем людям. Мы рады, что Амена извинилась за содержание твитов и за принесенный ими моральный ущерб", - сказал Би-би-си Newsbeat представитель L'Oreal.

Амена Хан должна была стать первой моделью L'Oreal в хиджабе, рекламирующей средства по уходу за волосами.

L'Oreal объявил о решении привлечь Амену Хан всего несколько дней назад. Бьюти-блогер хотела своим участием вдохновить женщин, которые носят хиджаб.

"Это возможность услышать разные голоса женщин, которые не вписываются в узкое понятие красоты", - говорила она.

"Стоит задуматься, почему многие думают, что женщины, которые не показывают свои волосы, не следят за ними. Будто бы те, чьи волосы не покрыты, следят за ними, чтобы показывать другим", - так комментировала модель изданию Vogue свое участие в проекте.

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"Это совершенно новая кампания!!! В последнее время у меня сложные отношения с волосами, они тусклые. Когда я снимаю платок, мне хочется видеть свои волосы более сияющими - разве так не у всех?" - написала она в "Инстаграм", анонсируя сотрудничество с косметическим брендом.

Это уже не первый пример того, как попытки L'Oreal продвигать в своей деятельности принцип многообразия в обществе терпят неудачу.

В сентябре косметическая компания вынуждена была расторгнуть контракт со своей первой трансгендерной моделью, чернокожей Монро Бергдорф, после того как та опубликовала в интернете расистские высказывания.

Бергдорф, которая была отобрана в числе моделей для участия в проводимой L'Oreal кампании #allworthit ("все этого достойны"), написала в "Фейсбуке", что "все белые - расисты".