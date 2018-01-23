Российских отельеров уличили в многократном завышении цен к ЧМ-2018

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Некоторые гостиницы завысили цены на номера на время проведения в России чемпионата мира по футболу на сотни и даже тысячи процентов, свидетельствуют данные Ростуризма.

Ведомство опубликовало "черный список" отелей, которые проигнорировали постановление правительства, ограничивающее стоимость гостиничных номеров в период мундиаля. Ранее отельеры не исключали, что цены снизятся из-за недостаточного спроса.

Правительство прописало максимально возможные цены на отели в 11 городах, где состоятся футбольные матчи, еще в 2016 году.

По данным Ростуризма, "рекордсменом" оказалась калининградская гостиница "Агора", которая относится к категории "без звезд". Согласно постановлению правительства, размещение в этой гостинице не должно стоить больше 2400 рублей (42 доллара). Гостиница же предлагала номера на Booking.com по 129 200 рублей (2 280 долларов) - на 5 283% выше.

Еще одним "лидером" списка стал отель "Тихие сады" из Ростова-на-Дону. У него тоже нет звезд, но есть улучшенные апартаменты, которые выставлены на сайте Ostrovok по цене 116 900 рублей (2 065 долларов), что на 2 581% выше разрешенных правительством 4 360 рублей (77 долларов) для номеров такой категории в Ростове-на-Дону.

Еще одна не прошедшая звездную квалификацию ростовская гостиница "Памир" выставила на сайтах Booking.com и Hotels.ru номера за 40 тысяч рублей (707 долларов), что на 817% дороже установленного правительством максимума.

В числе нарушителей оказались и представители крупных сетей - такие как пятизвездочный "Кемпински Гранд Отель Геленджик". На своем сайте отель предлагал номера на 4% выше предельных нормативов правительства, а на сайте Booking.com - на 30%. А в Волгограде четырехзвездочная гостинца Hаmpton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya завысила цены на 9%.

Глава Ростуризма Олег Сафонов ранее заявил в интервью "Российской газете", что в список вошла 41 гостиница. "Информацию мы направили для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор", - сообщил Сафонов.

В ожидании падения

Ранее в социальных сетях и СМИ появились сообщения о нехватке гостиничных номеров в городах, где пройдет чемпионат, а также о резком росте цен на посуточную аренду квартир во время ЧМ-2018.

Отельеры уверяют, что цены со временем будут снижаться - как в гостиницах, так и у частных владельцев квартир.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов не исключал, что цены могут упасть в большинстве городов, где будет проходить футбольный чемпионат.

По его мнению, спрос на временное проживание будет недостаточным, и хозяевам придется бороться за гостей.