Оренбургских чиновников уволили из-за клипа про косматых чудовищ

Правообладатель иллюстрации Todd Hanter/YouTube Image caption В одном из эпизодов действующие лица выходят из самолета в женской одежде

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уволил министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких и трех его заместителей за участие в съемках видеоролика с мужским стриптизом.

Накануне на портале YouTube появился видеоклип, где чиновники пьют пиво и играют в карты на деньги, которые достают из мешка с надписью "бюджет". Затем они переодеваются в женскую одежду, отправляются на охоту, а в конце ролика исполняется эротический танец у шеста.

На кадрах клипа глава ведомства несколько раз собирает подчиненных у себя в кабинете, поручает им развивать внутренний туризм и сообщает о появлении в лесу неких "косматых чудовищ".

Титры в начале ролика сообщают зрителям, что кадры сняты на рабочем месте и в рабочее время.

По словам главы региона, решение об увольнении участников скандального ролика пришло в первые секунды просмотра.

"Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих "артистов" позволяют им претендовать только на премию Дарвина", - заявил Берг.

Источник агентства РИА Новости в правительстве региона сообщил, что вскоре после появления видео прошло срочное совещание, на которое были вызваны участники клипа. При этом собеседник отметил, что никто у них не спросил, для чего был снят ролик.

Би-би-си не удалось получить комментарий самого экс-министра и других уволенных чиновников минлесхоза.

Источник "Эха Москвы" в Оренбурге рассказал, что сотрудники министерства делали скандальный ролик на свои деньги в выходные дни, и что губернатор видел эти видеозаписи ранее.

По информации "Эха", видео является нарезкой из нескольких роликов, которые снимали с 2013 года к празднику 8 Марта.

На прошлой неделе похожий скандал произошел в Ульяновском институте гражданской авиации, курсанты которого записали пародию на композицию Satisfaction с танцами в нижнем белье, в ремнях и форменных фуражках.

Вскоре после публикации ролика разразился скандал. Росавиация назвала этот случай "оскорблением всех работников гражданской авиации" и начала проверку, пригрозив курсантам и руководству института наказаниями вплоть до увольнения и отчисления.

Однако следственные органы после проверки заявили, что молодые люди не нарушили ни действующего федерального законодательства, ни внутренних документов вуза. По информации Русской службы Би-би-си, студентов, запечатленных на видео, было решено не отчислять.