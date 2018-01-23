В школе в Германии убили подростка, задержан одноклассник

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полиция сообщила об аресте ученика общеобразовательной школы Kaethe Kollwitz, где произошел инцидент

В немецкой школе, недалеко от города Дортмунд, ученик старшей школы убил одноклассника.

Об этом сообщает полиция, уточняя, что 15-летний школьник ударил ножом 14-летнего.

Инцидент произошёл около 8:00 по местному времени в общеобразовательной школе Käthe Kollwitz, в городке Люнен.

По подозрению в убийстве арестован один подросток. Ведётся следствие.

Поддержать учеников и родителей в школу пришли священники.

Как сообщают немецкие СМИ, и жертва, и подозреваемый - граждане Германии.

У подозреваемого, как сообщается, также есть казахский паспорт.

Чиновники земли Северный Рейн-Вестфалия недавно проголосовали за то, чтобы решить проблему с насилием среди молодежи в этом наиболее населенном штате Германии.

По данным полиции, в 2016-м году каждый пятый нападавший был моложе 21-го года.