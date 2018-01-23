В школе в Германии убили подростка, задержан одноклассник
В немецкой школе, недалеко от города Дортмунд, ученик старшей школы убил одноклассника.
Об этом сообщает полиция, уточняя, что 15-летний школьник ударил ножом 14-летнего.
Инцидент произошёл около 8:00 по местному времени в общеобразовательной школе Käthe Kollwitz, в городке Люнен.
По подозрению в убийстве арестован один подросток. Ведётся следствие.
Поддержать учеников и родителей в школу пришли священники.
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Как сообщают немецкие СМИ, и жертва, и подозреваемый - граждане Германии.
У подозреваемого, как сообщается, также есть казахский паспорт.
Чиновники земли Северный Рейн-Вестфалия недавно проголосовали за то, чтобы решить проблему с насилием среди молодежи в этом наиболее населенном штате Германии.
По данным полиции, в 2016-м году каждый пятый нападавший был моложе 21-го года.