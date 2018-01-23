Жители Аляски эвакуируются из прибрежных городов после угрозы цунами

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подводные землетрясения довольно часто происходят в заливе Аляска

Жители Аляски покидают прибрежные районы: на расстоянии 280 км от побережья штата произошло землетрясение магнитудой 7,9. Местные жители сообщают о волнах высотой 13 метров.

Землетрясение у берегов Аляски произошло рано утром во вторник.

Под угрозой оказалось поселение Кадьяк, где живут 6100 человек.

В городе ночью задействовали систему оповещения о цунами, призывая жителей перебраться дальше от воды. Многие жители города эвакуировались самостоятельно рано утром. Позже предупреждение об угрозе цунами было отменено.

Жители Кадьяка сообщают, что предупреждение о цунами прозвучало рано утром.

Эвакуировано еще несколько городов на побережье Залива Аляска.

На западном побережье США продолжают готовиться к цунами. Сообщений о жертвах нет.

Оставшиеся в Кадьяке жители сообщают об огромных волнах, которые обрушиваются на берег. "По Кадьяку ударила волна высотой 42 фута [около 13 м]", - пишет один из местных жителей в своем блоге (цитата по Интерфаксу).

В российской гидрометеослужбе сообщают, что Дальнему Востоку цунами не угрожает.

"Угроза цунами существует только для Аляски, Канады и Алеутских островов. Для нашей территории, по предварительной оценке, угрозы цунами нет", - сказал собеседник агентства Интерфак-Дальний восток.

Японские метеорологи также зафиксировали землетрясение, но предупреждения о цунами выпускать не стали. На Гавайях было выпущено предупреждение о цунами, которое позже отменили.