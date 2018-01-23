Минкульт отозвал разрешение на показ фильма "Смерть Сталина"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мировая премьера фильма "Смерть Сталина" состоялась в сентябре 2017 года

Министерство культуры России решило отозвать прокатное удостоверение, выданное для показа кинофильма "Смерть Сталина". Ранее во вторник стало известно, что с призывом запретить выход картины на экран выступили режиссер Никита Михалков, чиновники и депутаты.

О решении ведомства Владимира Мединского сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. главы департамента кинематографии Ольгу Любимову. "Прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина" отозвано", - сказала она.

Уведомление за подписью замминистра культуры Сергея Обрывалина направлено компании "Вольга фильм", подтвердили РИА Новости в пресс-службе министерства. Там пояснили, что правила выдачи прокатных удостоверений позволят отзывать их, если при "публичной демонстрации фильма" были выявлены "материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Иануччи "Смерть Сталина" должна была выйти в прокат на этой неделе, 25 января. Накануне в министерстве состоялся просмотр фильма, на котором присутствовали кинематографисты, депутаты Госдумы, а также члены общественного совета при минкульте. Среди участников были режиссер Никита Михалков, продюсер Леонид Верещагин и зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

Во вторник глава совета Юрий Поляков заявил, что премьера "Смерти Сталина" может быть перенесена, так как участники просмотра сочли ее оскорбительной. Кроме того, юристы министерства культуры направили Мединскому письмо с просьбой отозвать прокатное удостоверение.

"Фильм "Смерть Сталина" направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма", - цитировало текст письма ТАСС.

Авторы обращения считают, что маршал Георгий Жуков представлен в фильме "просто воинствующим клоуном", хотя на самом деле был "выдающимся полководцем" и "талантливым стратегом".

Как сказал РБК член общественного совета министерства культуры Павел Пожигайло, члены совета хотят добиться переноса премьеры фильма на лето, чтобы дата начала проката не совпадала с 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля. Он считает, что фильм оскорбляет ветеранов.

В заявлении участников просмотра, которое цитировал Интерфакс, также говорилось, что они считают фильм "пасквилем" на историю России, "злобной и абсолютно неуместной якобы комедией", очерняющей память победителей фашизма. Кроме того, по их мнению, в нем содержится информация, которая "может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека".

Под письмом подписались Михалков, Поляков, депутат Драпеко и директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев. Драпеко при этом уточняла, что подписанты призывают не сразу запретить фильм (так как не могут сделать этого по закону), а для начала провести дополнительную экспертизу: "Потому что мы, например, усматриваем в нем элемент экстремизма".

"Больше гадости я никогда не видела, то есть вообще никогда. Это абсолютный пасквиль", - сказала депутат Госдумы.

Фильм "Смерть Сталина" (совместное производство Великобритании и Франции) снят по комиксам французов Фабьена Нури и Тьерри Робина. Главными героями киноленты стали Никита Хрущев, которого сыграл Стив Бушеми, Василий Сталин (Руперт Френд), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), а также пианистка Мария Юдина (ее сыграла актриса Ольга Куриленко).

Мировая премьера фильма Ианнуччи состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года.

В России прокатом фильма занималась компания "Вольга фильм", она же привезла в Россию вторую часть мультфильма "Паддингтон-2", показ которого министерство культуры хотело отложить на начало февраля. После скандала чиновники изменили свои планы, мультфильм вышел на экраны.

Еще в сентябре прошлого года глава общественного совета при министерстве культуры Пожигайло говорил Би-би-си, что выход "Смерти Сталина" на российский экран осложнится в России, если эксперты сочтут фильм искажающим историю. Он обещал тогда уделять повышенное внимание кинокомедии.