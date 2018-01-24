Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Мусевени сказал, что ему нравится прямота Трампа

Президент Уганды Йовери Мусевени выступил с речью, во время которой признался в любви к президенту США Дональду Трампу.

Ранее в январе Трампа обвиняли в том, что он якобы назвал африканские страны глухими дырами в ходе встречи с конгрессменами по вопросу об иммиграции в Америку.

Сам Трамп отрицает, что произносил подобные слова.

Африканский Союз расценил эти слова как расистские и потребовал от Дональда Трампа принести извинения.

"У Америки один из лучших президентов в истории", - заявил Йовери Мусувени на открытии Восточноафриканской законодательной ассамблеи под смех присутствующих.

Церемония состоялась в столице Уганды Кампале.

"Я люблю Трампа, потому что он говорит с африканцами без обиняков и начистоту. Африканцы должны разобраться со своими проблемами, сейчас африканцы слишком слабы", - сказал президент Уганды.

Слова президента Мусевени идут вразрез с заявлениями многих других лидеров, которые осудили заявление Трампа. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал в воскресенье в интервью Би-би-си, что разделяет возмущение африканских лидеров.

В понедельник оскорбленные жители Гаити - страны, о которой президент Трамп также отозвался с пренебрежением, - провели демонстрации протеста.

За несколько часов до выступления Йовери Мусевени посол США в Уганде попыталась дистанцироваться от слов Трампа. "Его слова безусловно вызывают беспокойство и огорчение", - сказала посол Дебра Малак.

Как сообщалось, президент Трамп якобы произнес слова "вонючие дыры" (в английском языке слово shithole означает захолустье, глухую дыру), спрашивая сенаторов, почему США должны открывать двери для иммигрантов из Гаити и африканских стран. Америке следовало бы принимать больше мигрантов из таких стран, как Норвегия, добавил президент.

Сенаторы, присутствовавшие на встрече, дают противоречивую информацию о том, использовал ли президент на этой встрече вульгарные выражения: республиканцы заявляют, что подобных слов не слышали, хотя и признают, что полемика была довольно горячей, в то время как их оппоненты из Демократической партии настаивают, что слышали это выражение из уст президента.

Как утверждает New York Times со ссылкой на неназванных информаторов, в 2017 году Трамп назвал Афганистан прибежищем для террористов, сказал, что выходцы из Гаити заражены СПИДом, и заявил, что нигерийцы уже никогда не пожелают возвращаться в свои хибары, как только их нога ступит на американскую землю.

Белый дом утверждает, что Трамп никогда не произносил подобных слов.