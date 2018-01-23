Собчак собралась на завтрак к Трампу

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption За два месяца до выборов Собчак решила агитировать избирателей в США

В разгар избирательной кампании кандидат в президенты России Ксения Собчак отправится в предвыборную поездку в США. Она ведет переговоры о том, чтобы попасть на Национальный молитвенный завтрак, в котором должен принять участие президент США, выяснила Русская служба Би-би-си.

В начале февраля, за полтора месяца до выборов президента России, телеведущая Ксения Собчак поедет в США. Собчак объявила о своем участии в предвыборной гонке и уже рассказала, что собрала достаточное количество подписей для выдвижения, в течение нескольких недель Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации телеведущей кандидатом.

6 февраля Собчак планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Темой открытой дискуссии с директором программы "Россия и Евразия" CSIS Ольгой Оликер и президентом CSIS Джоном Дж. Хамре станет "поставторитарное" будущее России", анонс мероприятия опубликован на сайте центра.

Как рассказала Би-би-си Оликер, штаб Собчак сам обратился к CSIS с предложением провести дискуссию с кандидатом в президенты. "Как я понимаю, у нее запланированы еще несколько мероприятий в Вашингтоне", - сказала Оликер.

7 февраля Собчак выступит в Джорджтаунском университете.

"К нам обратились представители телеведущей, которые рассказали, что она приедет в Вашингтон, и предложили даты, когда она могла бы посетить университет. Это инициировали ее коллеги, не мы. Темой выступления Собчак будет экономическая реформа", - рассказала Би-би-си директор научно-исследовательского центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы университета Анджела Стент.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, также планируется, что Собчак посетит Национальный молитвенный завтрак, на котором ожидается присутствие президента США Дональда Трампа. Об этом рассказали два собеседника Би-би-си в штабе Собчак (попросили об анонимности, так как не уполномочены комментировать планы кандидата).

По данным Би-би-си, организацией посещения кандидатом молитвенного завтрака занимался политтехнолог Алексей Ситников. Официально он покинул штаб Собчак в конце октября, объяснив свой уход "разными подходами к организации процесса".

Пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова не смогла подтвердить или опровергнуть то, что Собчак приедет на молитвенный завтрак. Ситников не ответил на звонки Би-би-си.

Молитвенный завтрак проходит в столице США Вашингтоне каждый год, с 1952 года в первый четверг февраля. Мероприятие посещал каждый президент США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра. В этом году на завтрак второй раз приедет Трамп.

Мероприятие организует конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation. Оно не ограничивается собственно завтраком: проводятся также деловые обеды и ужины, встречи и выступления спикеров.

Имя главного спикера держится в тайне до дня проведения завтрака. За 66 лет существования этого мероприятия на нем успели выступить, например, мать Тереза, лидер группы U2 Боно, английский премьер Тони Блэр.

На завтрак собираются представители политической, общественной, религиозной и деловой элит, по приглашениям конгрессменов США. Обычно на мероприятие приезжает около 3 тысяч человек из более чем 100 стран.

В этом году из России на завтрак поедут три депутата Госдумы - главы комитетов по образованию (Вячеслав Никонов), бюджету (Андрей Макаров) и экономполитике (Анатолий Аксаков). Последний рассказал Би-би-си, что ему поступил приглашение от двух сенаторов, но не уточнил, от кого именно.

По его словам, всего в российскую делегацию вошли 70 человек. О планируемом участии Собчак в завтраке он не знал. Сам Аксаков планирует "общаться с коллегами конгрессменами из палаты представителей и сената".

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS Image caption Большую часть предвыборных встреч Собчак проводила в российских городах

Кроме того, Собчак проведет встречу с гражданами России, живущими в США, предварительно планируется, что она пройдет в Нью-Йорке. Собеседник Би-би-си в штабе уточнил, что мероприятие пройдет не на Брайтон-бич (район, традиционно считающийся местом жительства выходцев из СССР).

За трехдневное турне по США Собчак также планирует дать интервью телеканалу Си-би-эс. Собеседник Би-би-си в штабе сказал, что будут и другие мероприятия, но не уточнил, какие.

Битва за 4000 голосов

В команде Собчак объясняют необходимость поездки в США тем, что там проживает много россиян, которые будут голосовать на выборах. Чудинова объяснила Би-би-си важность поездки в США тем, что там проживает "три миллиона избирателей".

В действительности в Америке не так много граждан России, которые обладают правом голосовать на выборах: на консульском учете в США состоит несколько десятков тысяч россиян, говорили ранее в посольстве.

Голосуют они не очень активно. Так, в 2016 году на выборах депутатов Госдумы в США было организовано семь избирательных участков. В сумме, по данным на сайте ЦИК, на этих участках проголосовали 4030 граждан (столько было внесено в список избирателей на момент окончания голосования). Это 0,000037 процента от числа всех российских избирателей, внесенных в списки для голосования на день выборов.

"Говорить, что это ничтожная цифра, у нас в штабе не принято", - сказала Чудинова.

Собчак - единственный кандидат в президенты России, который во время предвыборной гонки открыто едет в США, страну, политика которой жестко критикуется российскими властями. По данным "Левада-центра", 66% считают, что у России есть враги, а 68% респондентов от числа тех, кто верит, что страна в кольце врагов, назвали главным недругом США.

"Задача Собчак максимально нагнетать повестку, показывая, что издержки от регистрации ее на выборы для власти будут меньше, чем издержки от нерегистрации. Поездка в США - это шаг в пользу присутствия в повестке, создания хайпа, это позволяет создать ощущение полноценной кампании", - сказал Би-би-си политолог Михаил Виноградов.

По его словам, от поездки в США Собчак может приобрести образ второго по узнаваемости в мире российского политика, что будет для нее полезно на послевыборный период.

"Избиратели, живущие в США - это не так существенно. Их довольно много, но они не так активно ходят на выборы, - отметил Виноградов. - Оппозиционно-настроенные - это сторонники [Алексея] Навального, а его до выборов не допустили. Значительная часть живущих в США россиян живет в парадигме Первого канала и нередко воспроизводит те стереотипы об Америке, которые слышит там. Они замкнуты в таком внутреннем СССР со всеми вытекающими поведенческими особенностями".

Поездка в Штаты во время кампании даст конкурентам Собчак повод для критики, но это не так важно, потому что кандидат "не работает на ядерный электорат Путина", а "фразу про вашингтонский обком знает 300 московских журналистов", говорит Би-би-си собеседник в штабе Собчак.

Телеканал "Дождь" сообщал, что Собчак собирается искать в США деньги на избирательную кампанию (финансирование избирательной кампании иностранцами запрещено законом). Чудинова не подтвердила и не опровергла эту информацию: "Говорить об этом, пока у нас нет конкретного, подтвержденного расписания, я не буду. Идет живейшее обсуждение".

Это не первый случай, когда Собчак объявляет о поиске спонсоров кампании за рубежом: несколько недель назад она сообщала, что вела переговоры со спонсорами на Бали. По данным ЦИК, фонд штаба Собчак на 15 января составлял 80,5 млн рублей.

Участвующий в подготовке поездки политтехнолог Собчак Виталий Шкляров (работал в США на кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса) сказал, что не готов комментировать поездку, которая еще готовится. "В США огромное количество граждан России, которые голосуют на выборах, кроме того, от отношения России и США вообще многое зависит, США важный друг", - объяснил он необходимость поездки.