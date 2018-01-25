"Смерть Сталина" вышла на экран в Москве, несмотря на запрет

Image caption Премьерный показ "Смерти Сталина" в кинотеатре "Пионер" состоялся, несмотря на отзыв прокатного удостоверения у фильма

Британскую комедию "Смерть Сталина" показали в московском кинотеатре "Пионер", невзирая на отзыв прокатного удостоверения за два дня до объявленной премьеры. Русская служба Би-би-си разбиралась, как это произошло и что грозит кинотеатру.

Показ фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" начался в 16:50, как и было указано в билетах. Никаких проблем не возникло, протестующих против сатирического изображения Сталина и других советских лидеров корреспондент Русской службы Би-би-си не заметил.

Кроме зрителей в "Пионер" пришли только журналисты. Некоторые посетители фотографировались с билетами, которые после отзыва прокатного удостоверения могут оказаться редкостью. Аншлага не было - в начале сеанса в зале осталось несколько свободных кресел.

Прокатное удостоверение - документ, без которого кинотеатры в России не имеют права демонстрировать фильмы. Пресс-секретарь "Пионера" Роза Амдилян отказалась ответить на вопрос Би-би-си, почему кинотеатр не отменил показ комедии, несмотря на отзыв разрешения минкульта. Она попросила направить официальный запрос, Би-би-си ожидает ответа на него.

Владелец "Пионера" миллиардер Алексндр Мамут на вопрос Би-би-си, почему его кинотеатр оказался единственным, кто не отменил показ, ответил, что он "не директор кинотеатра" и ему не известны причины.

Кинотеатр не нарушает закон, показывая фильм, так как "в реестре минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать", сообщил РИА Новости представитель "Пионера".

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS

В свою очередь, прокатчик "Смерти Сталина" заявил, что "сразу проинформировал кинотеатры" об отзыве прокатного удостоверения.

В России прокатом фильма собиралась заниматься компания "Вольга". Ранее в январе она уже столкнулась с проблемами, когда министерство культуры отложило до начала февраля дату выхода на экраны мультфильма "Паддингтон-2".

В агрегаторе киносеансов поисковика Google также можно найти сеансы "Смерти Сталина" в двух кинотеатрах компании "Синема Стар" - в торговом центре около метро "Войковская" и около станции метро "Южная". Пресс-секретарь компании Александра Артамонова назвала это технической ошибкой. По ее словам, все сеансы были отменены еще во вторник, 23 января.

Артамонова подтвердила, что "Синема Стар" накануне, 24 января, получила письмо о том, что у картины было отобрано прокатное удостоверения. Картина была "широко расписана" среди кинотеатров сети, все показы пришлось отменить, добавила она.

Минкульт, когда показ "Смерти Сталина" в "Пионере" еще продолжался, заявил, что после проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении.

История скандала

Первый, закрытый показ фильма в России состоялся еще 18 декабря в московском кинотеатре "Каро" в торговом центре "Атриум". А 22 января спецпоказ фильма состоялся в министерстве культуры, на нем присутствовали в том числе кинорежиссер Никита Михалков, продюсер Леонид Верещагин и зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

На следующий день деятели культуры выступили с обращением к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием не допустить показ картины. Режиссеры Михалков и Владимир Бортко, писатель Юрий Поляков и другие в своем письме назвали картину "злобной и абсолютно неуместной якобы "комедией", очерняющей память о наших гражданах, победивших фашизм".

Правообладатель иллюстрации Volga Image caption Образ маршала Жукова в фильме не понравился дочери полководца, хотя она и не видела фильм

Кроме того, группа юристов министрества также потребовали отозвать прокатное удостоверение, выданное компании "Вольга". Они сочли фильм британского режиссера, описывающий борьбу за власть после смерти Сталина, проявлением экстремизма.

"Фильм "Смерть Сталина" направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма", - говорилось в их заявлении.

В итоге 23 января, за два дня до премьеры фильма, министерство культуры заявило об отзыве уже выданного прокатного удостоверения. Это первый случай в российской практике.

Почему выдававшие удостоверение специалисты минкульта не нашли ранее признаков экстремизма, в министерстве не объяснили. На сайте министерства появилось только заявление Мединского: "Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его [фильм] как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм".

"У нас нет цензуры", - подчеркнул министр.

Media playback is unsupported on your device "Просто мерзкий фильм": депутаты и деятели культуры о "Смерти Сталина"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг также заявил, что в Кремле не считают отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина" проявлением цензуры.

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" посвящена борьбе за власть, которая развернулась после смерти советского генсека. Картина снята по комиксам французов Фабьена Нури и Тьерри Робина.

Совет при минкульте еще в сентябре прошлого года пообещал уделить фильму повышенное внимание. Несмотря на это, фильм все-таки был допущен к показу.