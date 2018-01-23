Роскомнадзор заблокировал сайт Russiangate после расследования о главе ФСБ

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По информации Russiangate, полный тезка главы ФСБ Александр Бортников владеет земельным участком и домом в элитном поселке в дорогом районе Санкт-Петербурга

Роскомнадзор ограничил доступ с территории России к расследовательскому сайту Russiangate. С таким требованием выступила Генпрокуратура.

"Нас заблокировали. Из-за текста про незадекларированную недвижимость Бортникова. Вот так, через три часа после публикации, безо всяких официальных санкций", - сообщила у себя в "Твиттере" главный редактор проекта Александрина Елагина.

Сайт Russiangate уже внесен в реестр Роскомнадзора. На странице службы указано, что причиной блокировки стало нарушение ресурсом статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Согласно этой статье, Роскомнадзор ограничивает доступ к сайтам, разместившим у себя информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

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В реестре Роскомнадзора решение о блокировке датируется 2015 годом, когда проекта Russiangate еще не существовало.

Русская служба Би-би-си обратилась к Роскомнадзору за комментарием по этому поводу, но получить его пока не удалось.

По информации Russiangate, полный тезка главы ФСБ Александр Бортников владеет земельным участком и домом в элитном поселке в дорогом районе Санкт-Петербурга. Этой недвижимости нет в декларации главы ФСБ.

Росреестр намеренно скрыл владельцев недвижимости, говорится в статье.

В этом же поселке расположена недвижимость полного тезки заместителя Бортникова, генерала Сергея Смирнова - в декларации заместителя главы ФСБ недвижимости также нет, пришли к выводу на Russiangate.

Еще один возможный сосед главы ФСБ - полный тезка топ-менеджера главы "Группы ЛСР" Андрея Молчанова Егор Молчанов. "Группа ЛСР" - один из крупнейших девелоперов Петербурга.