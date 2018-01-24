Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин

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В США на 89-м году жизни скончалась знаменитая писательница Урсула Крёбер Ле Гуин.

Автор романов в жанрах фэнтези и научной фантастики умерла в понедельник в своем доме в Портланде, штат Орегон, после продолжительной болезни, сообщил ее сын.

В книгах Ле Гуин причудливо сплетались драконы, волшебники и космические корабли, через которые решались ключевые проблемы миропорядка.

Романы писательницы были переведены на многие языки и доныне продаются миллионными тиражами.

За несколько десятилетий своей творческой деятельности Ле Гуин получила несколько высших наград в жанрах научной фантастики и фэнтези ("Хьюго", "Небьюла", "Локу").

Писательница родилась 21 октября 1929 года в семье известного антрополога Алфреда Крёбера и писательницы Теодоры Крёбер.

Свой первый рассказ она написала в возрасте 11 лет. Закончила Гарвардский и Колумбийский университеты, специализировалась на средневековой романской литературе. Ее муж, Чарльз Ле Гуин - профессор истории в Университете штата Орегон. У них трое детей.

Известность пришла к ней в 1969 году после выхода романа "Левая рука тьмы", который получил обе высших премии англоязычной фантастики - "Хьюго" и "Небьюла".

Всего ею было написано более 20 книг и свыше ста рассказов.

Самые известные ее книги - Хайнский цикл и цикл о Земноморье - литературоведы и поклонники называют глубокой философской фантастикой, которая стерла грань между фантастикой и "большой литературой".

Помимо фантастики, Ле Гуин писала детские книги, а также занималась поэзией и переводами.

За свою писательскую деятельность она была удостоена медали Джона Ньюбери - наивысшей награды США в области детской литературы, а также медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую словесность.

В 2000 году Библиотека конгресса США провозгласила ее живой легендой за ее вклад в американское культурное наследие.

Отдавая дань ее таланту, писатель Стивен Кинг назвал ее у себя в "Твиттере" не просто писателем-фантастом, но иконой литературы.

В центре прозы Ле Гуин всегда оставался человек. Романы Хайнского цикла (история о галактической сверхцивилизации, основанной на принципах гуманизма) рассказывают о конфликтах, взаимодействии и взаимопроникновении отличающихся друг от друга культур. Эти культуры отмечены необычными, порой экзотическими чертами, и обыгрывая эту необычность, автор побуждает читателей задуматься об их собственных мировоззрениях.

Миры Ле Гуин, убедительные в мельчайших деталях, населены персонажами, главное в которых — их неизменно человеческие черты. В отличие от многих других авторов фантастики, цель, к которой направлены сюжеты ее книг, часто находится внутри героя. Это взросление, преодоление себя, познание или вхождение в другую культуру, отыскание в себе ответа на какой-то вопрос, а не какое-то свершение или преобразование мира вне самого себя.

"Создание ли проистекает из небытия,

Конец ли - из начала,

Кто знает наверняка?

Единственное, что нам известно - дверь между ними,

которую мы проходим поодиночке"

(Урсула Ле Гуин. "Техана")