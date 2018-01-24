Экспертиза МВД не нашла доказательств вины математика Богатова

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS Image caption Богатов на признает вину и говорит, что не заходил на форум сисадминов

Компьютерно-техническая экспертиза не нашла доказательств того, что математик Дмитрий Богатов, задержанный по подозрению в призывах к терроризму и в попытке организации массовых беспорядков в Москве, действительно совершал что-то подобное.

О результатах экспертизы сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Адвокат Александр Мордвинов, защищающий интересы Богатова, подтвердил Русской службе Би-би-си, что защиту математика ознакомили с итогами этой экспертизы.

"По нашему мнению, в заключении эксперта не содержится сведений, свидетельствующих о причастности Дмитрия к совершению инкриминируемого ему преступления", - сказал Мордвинов.

Источник, на который ссылается ТАСС, утверждает, что в ходе экспертизы, продолжавшейся восемь месяцев, ни на компьютерах, ни на флешках Богатова не нашли никакой противоправной информации. Собеседник агентства ожидает, что с математика скоро снимут обвинения.

Еще один адвокат Богатова Саркис Дарбинян в разговоре с ТАСС добавил, что защита Богатова намерена добиваться полной реабилитации математика. Юрист также напомнил, что у его подзащитного с самого начала было алиби.

"Довольно печально, что пришлось более трех месяцев держать человека в СИЗО и еще пять месяцев под домашним арестом, чтобы в результате выяснить полную непричастность Богатова к размещенным постам и инкриминируемым преступлениям", - отметил Дарбинян.

26-летний математик Дмитрий Богатов был задержан 6 апреля прошлого года. По версии следствия, Богатов под псевдонимом "Айрат Баширов" разместил на форуме SysAdmins.ru призывы приносить на несогласованную акцию 2 апреля "тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон".

Сам Богатов вину не признавал и утверждал, что на форум системных администраторов никогда не заходил.

Следствие основывало обвинение на одной улике - IP-адрес, которым однажды воспользовался "Айрат Баширов", принадлежит Богатову.

Защита математика сообщала на суде, что он пользуется анонимайзером Tor. Богатов установил на своем компьютере выходной узел одноименной сети - это значит, что его IP-адресом могли воспользоваться все, кто стремился к анонимности в интернете.

Посты от имени Айрата Баширова продолжили появляться на форуме SysАdmins.ru и после ареста Дмитрия Богатова.

Арест математика вызвал широкий общественный резонанс. В мае 2017 года правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным и заявил, что следствие намеренно и незаконно утяжелило обвинение.

Об абсурдности дела Богатова говорили в интернет-сообществе, оно стало одной из главных тем марша "За свободный интернет" в Москве 23 июля.

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден также призвал освободить Богатова. "Даже если московская полиция не понимает, как работает Tor, это неприемлемо!" - написал Сноуден.