Двух подростков арестовали за помощь в нападении на школу в Улан-Удэ

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В ходе нападения на учителя и шкрольников подросток пытался поджечь класс

Следственный комитет России заявил, что у подростка, напавшего на прошлой неделе на школу в Улан-Удэ, были два сообщника. Их имена следствие не называет, отмечая только, что оба уже арестованы судом.

В сообщении Следственного комитета говорится, что напавший на учительницу и школьников подросток действовал сообща с двумя своими одноклассниками, одному из которых 14 лет, а другому - 15. Их нашли после допроса обвиняемого, свидетелей и потерпевших.

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Следствие утверждает, что они знали о планах одноклассника, помогли ему изготовить зажигательную смесь, которую он использовал при нападении, а также проверили, есть ли в классе учитель, на которого планировалось напасть, и наблюдали за обстановкой.

Обоим предполагаемым соучастникам предъявлено обвинение. При этом в сообщении следствия не говорится, по какой именно статье оно предъявлено. Главному обвиняемому инкриминируют покушение на убийство нескольких человек.

Следствие также привело уточненную информацию о самом нападении, которое произошло утром 19 января. Следователи пришли к выводу, что мотивом преступления стала ненависть главного обвиняемого к нескольким учителям и его конфликты с другими школьниками.

По словам следователей, в ходе нападения подросток использовал не только топор, как сообщалось первоначально, но и штык-нож. Он бросил в класс бутылку с зажигательной смесью, а затем начал бить ножом и топором учителя и учеников.

В результате пострадали шесть человек: учитель и пять школьников. Двое до сих пор находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое. Сам нападавший попытался покончить с собой, но не сумел. Его сначала госпитализировали, но сейчас уже выписали и поместили в СИЗО.

Одноклассники подростка, подозреваемого в нападении, рассказали Русской службе Би-би-си, что он не был изгоем в своем классе и что у него было много друзей. При этом они отмечали, что он и его друг за несколько недель до нападение начали вести себя "подозрительно агрессивно".

После нападения стало известно, что в фойе школы не меньше недели будут дежурить сотрудники военной полиции. Старшеклассники рассказали журналистам, что в выходные в местном Доме офицеров работал психолог.