Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противоядия после укуса сколопендры не существует, однако ученые предполагают, что некоторые лекарства от эпилепсии могут помочь

Китайская рыжая сколопендра может всего за 30 секунд убить мышь, которая в 15 раз больше нее. Ученые выяснили, какой именно токсин в составе яда вызывает такую реакцию, и каков механизм отравления.

Этот подвид многоножек распространен на территории Восточной Азии, Австралии и на Гавайях, их размер может достигать 20 сантиметров.

Ученые обратили на нее внимание из-за особой опасности ее яда, который сочетает в себе несколько мощных токсинов.

Исследователей, опубликовавших на днях результаты в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, интересовало, почему яд этой сколопендры быстро убивает даже таких крупных по сравнению с ней животных, как мышь.

Но опасна эта многоножка, как отмечают авторы, не только для животных: 11 процентов случаев госпитализации на Гавайях с 2007 по 2011 год связаны с укусом сколопендры. Он может вызвать спазм сосудов, артериальную гипертензию, ишемию миокарда и даже смерть.

Как выяснилось, самый смертоносный токсин в ее яде просто блокирует обмен калия в клетках. Мозг перестает передавать сигналы о сердцебиении, и животное быстро погибает.

Обмен калия критически важен для сердечно-сосудистой системы, а также - у некоторых животных - для дыхания и нервной системы.

Чтобы выяснить, какой именно токсин отравляет сильнее всего, исследователи сначала выделили из яда их все, а затем тестировали каждый.

Открытие они назвали "Ssm Spooky Toxin", что значит "Жуткий токсин", а первые три буквы обозначают латинское название многоножки Scolopendra subspinipes mutilans.

Без этого токсина яд сколопендры практически не вызывает смертельных последствий.

Так как смертельный эффект от яда сколопендры связан с обменом калия, ученые предполагают, что вещества, способные заново запустить этот обмен (например, некоторые лекарства от эпилепсии), возможно, могут действовать как противоядие.

Однако однозначного противоядия для яда сколопендры не существует, говорят исследователи.