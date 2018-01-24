Российский истребитель пятого поколения впервые взлетел с оружием

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первая партия будет насчитывать 12 самолетов, но сколько всего их закажет ВВС, неизвестно

Российский истребитель пятого поколения, получивший название Су-57, начал испытания с оружием на борту, заявил в интервью российскому изданию "Военно-техническое сотрудничество" генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Этот проект был призван продемонстрировать способность России производить современные вооружения. Ранее, 5 декабря, самолет впервые совершил полет с новыми двигателями.

В настоящее время построено 11 прототипов истребителя, который до сих пор не завершил программу государственных испытаний. Когда именно он начнет поступать в войска, неизвестно - как неизвестно и то, сколько всего будет закуплено таких истребителей для нужд российских ВВС.

Эти важный этап в развитии проекта - по словам Обносова, в ходе испытаний уже согласованы протоколы информационного взаимодействия почти со всеми типами оружия. Какими именно, он не уточнил, сказав лишь, что их разработкой занимаются конструкторские бюро "Радуга" и "Вымпел". Следующий этап испытаний, по его словам, ракетные пуски.

Как рассказал Би-би-си военный эксперт Виктор Мураховский, для этого самолета уже создается много вооружений "категорий "воздух-воздух", "воздух-поверхность", "воздух-корабль", противорадиолокационные, барражирующие, корректируемые, с инерциально-бесплатформенной системой управления, со спутниковой навигационной системой и так далее".

Начало самого трудного этапа

Эти системы, как и большинство информации об этом проекте, держатся в секрете. Практически ничего неизвестно и о ходе испытаний.

Как считает другой эксперт - замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, говорить о четких перспективах проекта пока рано: оба достижения (и первый полет с новым двигателем, и установка вооружения) - это начало самого трудного этапа доводки самолета, в ходе которого могут выявиться очень серьзные проблемы.

"Программное обеспечение. Главным образом, сопряжение "мозгов" самого самолета и "мозгов" авиационных средств поражения. Одна единственная ошибка в программном коде - и искать ее можно будет месяцами. Сопряжение оружия с носителем - серьезная задача", - рассказал он.

Это действительно очень серьезный этап испытаний - разработка американского истребителя пятого поколения F-35 была задержана на много месяцев именно из-за проблем в программном обеспечении самолета.

В апреле 2017 года глава Объединенной авиационной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первая установочная партия составит 12 истребителей и поступит в войска в 2018 году. Тем не менее, сроки реализации программы ПАК ФА, в рамках которой был создан самолет, несколько раз откладывались.

О разработке истребителя пятого поколения в России заговорили в начале 2000-х годов. Этот проект сразу стал "статусным" - истребитель пятого поколения был призван продемонстрировать способность России производить современные вооружения. Сначала было объявлено, что первые полет он должен совершить в 2006 году, затем этот срок не раз переносили. В результате первый полет состоялся 29 января 2010 года, а когда начнутся поставки в ВВС, точно неизвестно.

А двигатели старые

Первая установочная партия истребителей поступит в войска со старым двигателем - АЛ-41Ф1 производства НПИО "Сатурн", который является глубоко модернизированной версией АЛ-31Ф, созданного еще в 1980-х годах.

Правообладатель иллюстрации TASS/Sukhoi Image caption На установочной партии будут использоваться старые двигатели

Это вполне современный авиационный мотор, который устанавливают на истребители поколения 4++, такие как Су-35С. Однако с этим двигателем пилотажные характеристики Су-57 не сильно отличаются от Су-35С.

Прежде всего это касается одного из ключевых свойств "пятого поколения" - способности истребителя в течении долгого времени держать скорость, превышающую скорость звука. Истребители предыдущих поколений могли преодолевать звуковой барьер только на форсаже, сжигая при этом большое количество топлива.

В программе создания нового двигателя "Изделие 30", которым также занимается российское НПО "Сатурн", было немало задержек. В 2009 году в руководстве компании говорили, что проблем с новым двигателем нет и он будет готов к 2015 году. Однако первый полет с установленным "изделием" состоялся в декабре 2017 года, и это только начало испытаний.

Когда двигатель пойдет в серию, также неизвестно. "Циклы разработки двигателей очень длинные, [будущее] поведение двигателя вообще непонятное, что там начнет вылезать. Двигатель второго этапа... Я думаю, там лет пять еще надо будет ковыряться", - сказал Макиенко.

Слишком дорого, слишком сложно?

Истребитель пятого поколения - термин, родившийся в США. Многие военные специалисты вообще не считают его корректным, утверждая, что он появился только для того, чтобы военным легче было "продать" эту программу правительству.

Тем не менее, общие принципы "пятого поколения" были приняты как стандарт во всем мире. Это сниженная радиолокационная заметность, крейсерская сверхзвуковая скорость, способность сопряжения с другми системами - ПРО, разведки и так далее.

Правообладатель иллюстрации MAXIM ZMEYEV Image caption Истребитель пятого поколения - еще и важный имиджевый проект, демонстрирующий способность промышленности создавать технически сложные системы

Мураховский уточняет, что применять такие истребители, например, для прорыва обороны противника в одиночку и не предполагалось.

"Он будет одним из элементов системы вооружений, которая будет направлена на выполнение такой задачи. Космос, дальняя авиация, крылатые ракеты (например, морского базирования, которые к авиации и не имеют, казалось бы, отношения), средства радиоэлектронной борьбы", - сказал он, добавив, что после глубокой модернизации такие задачи в принципе могут выполнять и истребители поколения 4++.

В самом начале программы ПАК ФА в России говорили, что будущий истребитель сможет в перспективе заменить в военной авиации истребители тяжелого класса (в ВВС России ими являются самолеты семейства Су-27).

Однако теперь эксперты считают, что стоимость таких самолетов оказалась слишком высокой и позволить себе такую роскошь, как парк истребительной авиации, состоящий сплошь из пятого поколения, не сможет никто.

"Основная проблема [оценки необходимости истребителя пятого поколения] - его стоимость. Я думаю, что в современных финансово-экономических реалиях их просто невозможно будет закупить сколько-нибудь значительное, ощутимое для обороноспособности количество. Поэтому он еще долго будет оставаться предсерийным, экспериментальным, опытным, слова найдутся. Но в рамках текущей ГПВ 2018-27 годов много их закуплено не будет", - считает Макиенко.

Тем не менее, как отмечают оба эксперта, разработка таких сложных программ сама по себе дает мощный импульс промышленности, появляются новые технологии, различные системы, которые впоследствии могут применяться и в других программах.