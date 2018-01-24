Обвинение просит приговорить Никиту Белых к 10 годам

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Прокуратура потребовала суд приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовать его на 100 млн рублей. Белых обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Он не признает вину.

В ходе прений сторон на судебном процессе по делу Белых гособвинитель Марина Дятлова предложила признать экс-губернатора виновным в получении взятки и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщил официальный представитель генпрокуратуры сказал Александр Куренной.

Следствие считает, что с 2012 по 2016 года Белых получил в общей сложности 600 тысяч евро за покровительство кировским предприятиям НЛК и УК "Лесхоз": компании смогли участвовать в программе приоритетных инвестиционных проектов и поэтому получили в аренду лесные участки на льготных условиях.

Предполагается, что взятки за помощь в реализации проектов бывшему губернатору передавали экс-владелец компаний Альберт Ларицкий, а после затем, после 2013 года, новый собственник предприятий Юрий Судгаймер.

Всего в деле описаны четыре эпизода передачи денег. Сам Белых категорически отрицает свою вину и считает эти обвинения результатом оговора и провокации ФСБ.

Первый эпизод: 2012 год. "Необходимость отблагодарить"

"Я хочу начать с того, что, как ни странно, но проекты НЛК и УК "Лесхоз", имели полное право на всяческую поддержку со стороны правительства Кировской области", - заявил на заседании в понедельник Белых.

Патронажный сертификат губернатора, особую форму поддержки бизнеса, в Кировской области придумали еще до прихода Белых на должность главы региона. Получившие сертификат предприятия могут рассчитывать на то, что согласование их проектов будет происходить в приоритетном порядке. "Настоящий сертификат удостоверяет покровительство губернатором инвестиционному проекту", - цитировал этот документ во время слушаний Белых.

В 2009 году заявку с концепцией своего инвестпроекта отправило в правительство области руководство НЛК.

Она должна была пройти согласование с тремя департаментами - лесного хозяйства, экономического развития и развития промышленности - а затем, с санкции областного правительства, направиться в Москву в минпромторг. Именно федеральное ведомство, как указывал на суде Белых, в конечном счете принимает решение о включении заявки в список приоритетных инвестпроектов.

Бывший губернатор в 2010-2011 году подписал распоряжения, после которых заявки НЛК отправились в министерство. Теперь эти его действия - часть материалов дела, Белых настаивает, что это была обычная, законная и формализованная, процедура.

Почти одновременно с НЛК в список приоритетных была включена и заявка УК "Лесхоз".

Оба предприятия контролировал Альберт Ларицкий, и вскоре у Белых, по версии следствия, "возник умысел на получение от него взятки". С предпринимателем у губернатора были дружеские отношения, но, несмотря на это, экс-чиновник "в целях конспирации" решил привлечь к делу посреднику и не обращаться к бизнесмену напрямую, полагает обвинение.

После одного из совещаний Белых якобы сказал своему заместителю Сергею Щерчкову, курировавшему лесную отрасль, что Ларицкому следовало бы отблагодарить руководство Кировской области.

Точное время, когда эта благодарность якобы была передана экс-губернатору, обвинение установить не смогло: согласно материалам дела, это в один из дней весны 2012 года.

На допросе в суде Ларицкий пояснял, что после звонка Щерчкова и слов о "необходимости отблагодарить" он понял, что он "исходя из бизнес-лексики" понял, что речь идет о деньгах. Сумму в 200 тысяч евро он определил сам.

В Киров живший за пределами области бизнесмен летал на зафрахтованном частном самолете. В день предположительной передачи денег после перелета он якобы плохо себя почувствовал и попросил гендиректора НЛК Владимира Сысолятина вместо него встретиться с Щерчковым и передать пакет. Вечером того же дня Сысолятин сел в машину Щерчкова, отдал ему деньги, после чего заместитель Белых лично отнес их начальнику в его кабинет в правительстве Кировской области, говорится в материалах обвинения.

Сам Ларицкий указывал, что череда этих встреч произошла 21 марта, однако другие участники предполагаемой передачи не смогли подтвердить эту дату.

По словам Белых, в течение всего дня 21 марта у него происходили встречи и совещания. А вечером, когда Щерчков якобы передавал Белых деньги в его кабинете, оба чиновника были на дне рождения их общего коллеги.

Экс-губернатор версию обвинения называет нелогичной: "Очень странно выглядит взятка в 2012 году в формате благодарности за действия в 2009, 2010, 2011 годах. Неуместным выглядит кокетство, с которым я якобы ее требую, не называя сумму и используя посредника. Щерчков был бы последним, к кому я обратился!"

Он также отмечает, что в его кабинете установлены камеры видеонаблюдения, они факта передачи денег не зафиксировали. В то же время экс-губернатор и его заместитель жили в одной резиденции и передавать деньги было бы безопаснее там, а не на рабочем месте, отмечал Белых.

"Я действительно думаю, что Щерчков получил деньги от Ларицкого 21 марта 2012 года", - заявил в своих показаниях Белых, предположив, что бывший заместитель, жаловавшийся на невысокие зарплаты кировских чиновников, просто забрала их себе.

Второй эпизод: 2014 год. Разговор о деньгах

В 2013 году владельцем предприятий НЛК и УК "Лесхоз" стал партнер Ларицкого Юрий Судгаймер. Предприниматели знакомы еще с начала 90-х. Сам Судгаймер на суде рассказывал, что воспринимал компаньона как младшего брата, а затем и сына.

В конце нулевых годов Ларицкий рассказал Судгаймеру о том, что у него есть перспективный бизнес в Кировской области и предложил в нем поучаствовать. Судгаймер, по его словам, вложил порядка 40 миллионов долларов в развитие НЛК и УК "Лесхоз" в 2010-2012 годах.

В 2012 году налоговая проверка нашла на предприятиях нарушения. В это же время Ларицкий вновь попросил у компаньона деньги. Тогда Судгаймер решил поподробнее присмотреться к предприятиям, в которые вкладывался и обнаружил, что они находятся в предбанкротном состоянии.

Бизнес-партнеры рассорились, но Ларицкий согласился передать НЛК и УК "Лесхоз" Судгаймеру, якобы уверяя его, что успешный бизнес, поддерживаемый руководством Кировской области, покроет расходы.

Судгаймер утверждает, что аудит компаний, перед тем как они были ему переданы в 2013 году, не проводился. О том, что у предприятий есть многомиллионные долги по кредитам, зарплатам, налогам, он якобы не знал.

Защита Белых полагает, что о состоянии дел в кировском бизнесе Судгаймер все же был осведомлен - имя предпринимателя значится в документах НЛК среди членов совета директоров задолго до того, как он стал владельцем компании. Однако, сам Судгаймер утверждает, что его подписи на этих бумагах подделаны.

Так или иначе, но оценив финансовое положение НЛК и УК "Лесхоз", Судгаймер обвинил бывшего партнера в хищении денег - тех самых займов, которые Судгаймер в течение последних трех лет вкладывал в развитие предприятий.

С жалобами на Ларицкого он отправился к губернатору Кировской области. Судгаймер сказал экс-губернатору, что предприятия необходимо обанкротить, однако тот отговорил его от этого шага и, как рассказывает бизнесмен, пообещал поддержку в реализации инвестпроектов.

Разговор о деньгах, по словам Судгаймера, состоялся 5 марта 2014 года. В тот день бизнесмен и встречался с Белых в его кабинете. Экс-губернатор якобы рассказал ему о существовании некой "таксы", которую платят местные предприниматели.

Необходимые 200 тысяч евро Судгаймеру в Россию привезли его друзья из Казахстана, считает следствие. Предполагается, что сумму бизнесмен передал Белых в середине мая 2014 года.

Белых эту версию полностью отвергает. Во время судебных заседаний были исследованы данные о телефонных звонках бизнесмена и экс-губернатора, а также сведения о выдававшихся на проходной областного правительства пропусках.

Из этих материалов следует, что пропуск на имя Судгаймера 5 марта 2014 года, когда предположительно состоялся разговор о "таксе", не выписывался. Среди совершенных в тот день Судгаймером и Белых звонков не нашлось отметки о том, что они связывались друг с другом.