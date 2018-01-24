Как "Единая Россия" готовится к выборам в казанском зоопарке

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru Image caption Баллотирующийся на новый срок Путин неоднократно демонстрировал свою любовь к диким животным

Накануне выборов президента России сотрудников казанского зоопарка попросили сдать в "Единую Россию" паспортные данные и призвали прийти на избирательные участки 18 марта. Это может быть расценено как принуждение к голосованию, говорит эксперт.

За два месяца до выборов президента России сотрудники Казанского зооботанического сада получили от руководства необычную анкету. "Партия "Единая Россия" обращается к Вам с просьбой принять участие в выборах Президента Российской Федерации", - говорилось в анкете.

Сотрудникам было предложено написать свое имя, дату рождения, паспортные данные, партийную принадлежность, а также профили в социальных сетях и адреса в мессенджерах. Анкету надо было отдать непосредственному руководителю.

Копию документа опубликовал сайт сторонников оппозиционера Алексея Навального, его подлинность Би-би-си подтвердили два сотрудника зоопарка, попросившие об анонимности.

По словам одного из них, сотрудникам не объясняли, зачем нужны эти анкеты. Некоторые спросили, можно ли не заполнять, но в ответ руководство сказало: "Если не хотите работать, можете не заполнять", утверждает один из собеседников Би-би-си.

Директор зоопарка Фанис Нурмухаметов - депутат казанской городской думы от "Единой России" - и раньше просил своих подчиненных принять участие в выборах и голосовать за партию, утверждает другой сотрудник зоопарка.

Нурмухаметов в среду днем был недоступен для комментариев, телефоны руководства зоопарка не отвечали.

"Единая Россия" не выдвигает Владимира Путина на предстоящих президентских выборах (действующий президент идет как самовыдвиженец), но участвует в сборе подписей в его поддержку и участвует в работе штабов Путина по агитации и привлечению избирателей.

Руководитель казанского исполкома "Единой России" Наталья Гречанникова передала Би-би-си через пресс-службу партии, что такие анкеты обычно раздаются во время избирательной кампании членам партии, сторонникам и активистам "Молодой гвардии" "Единой России".

По ее словам, это обычная практика для учета актива партии перед выборами, и передача таких данных - абсолютно добровольное дело. О том, чтобы подобные документы просили заполнять сотрудников бюджетных учреждений и других не имеющих отношения к "Единой России" избирателей, в партии не слышали.

"Мы подумали, что, наверное, это за "Единую Россию"

Прямого призыва голосовать именно за Путина или за какого-либо другого кандидата на выборах 18 марта в анкете не содержится, однако получившие ее сотрудники восприняли намек однозначно.

"Нам по департаментам раздали анкеты. Мы спросили: а что если мы не хотим за них голосовать? Нам сказали: голосуйте за кого хотите, но заполните анкеты. Но в конце там такое обращение: спасибо за поддержку! И мы подумали, что, наверное, это за "Единую Россию", - рассказал Би-би-си сотрудник зоопарка.

Принуждение к участию в выборах прямо запрещено законом, говорит эксперт по краткосрочному наблюдению движения в защиту прав избирателей "Голос" Василий Вайнсберг.

"В данном случае мы видим не просто информирование граждан, а именно принуждение со стороны руководства зоопарка. Этим людям сложно отказаться, так как они напрямую зависят от своего начальника", - комментирует эксперт.

По его словам, непонятно, зачем в зоопарке решили собирать данные о сотрудниках - чтобы собирать подписи за выдвижение Владимира Путина или чтобы использовать для иных целей в дальнейшем. Но такие анкеты могут быть использованы как психологическое давление, рассуждает Вайнсберг.

"Люди в основном не знают, кто имеет доступ к книгам избирателей и что можно проконтролировать, а что нет. А выглядит как "мы про вас все знаем и потом сможем проверить, пришли вы на выборы или нет", - говорит Вайнсберг.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Как сообщала Русская служба Би-би-си, Кремль озабочен явкой избирателей и считает, что Путин должен победить при большом количестве участвующих в голосовании.

Татарстан традиционно дает высокие результаты "Единой России" и Путину - так, на выборах в Госдуму в 2016 году за партию в республике проголосовали более 85% избирателей. Явка составила почти 70% - выше среднего по России. Это составило около 2,6% от числа всех проголосовавших в России.