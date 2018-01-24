Папа римский сравнил фейковые новости со змеем-искусителем

  • 24 января 2018
Папа римский Франциск Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Скорость современного мира помогает распространению фейковых новостей, считает Франциск

Папа римский Франциск призвал противостоять распространению фейковых новостей, заметив, что первый случай дезинформации зафиксирован еще в Библии, когда Ева поддалась искушению и вкусила запретный плод.

По его словам, это иллюстрация тяжких последствий, которые могут принести фейковые новости.

Франциск также призвал пользователей соцсетей и журналистов к разоблачению таких новостей.

Папа Франциск высказался по поводу фейковых новостей в своем послании к Всемирному дню социальных коммуникаций, который католическая церковь будет отмечать 13 мая.

Тема послания выбрана не случайно: последние два года ознаменовались широким распространением фейковых новостей в социальных сетях и СМИ.

Некоторые считают, что фейковые новости повлияли на результаты президентских выборов в США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп.

"Экономические и манипулятивные цели, которые питают дезинформацию, укоренены в жажде власти, стремлении обладать и наслаждаться", - говорится в послании.

Понтифик полагает, что причиной быстрого распространения фейковых новостей становится людская алчность.

Сравнивая фейковые новости со змеем-искусителем в Библии, он добавил: "Нам необходимо разоблачать подобные змеиные тактики, используемые для маскировки, чтобы нанести удар в любое время и любом месте".

По словам папы римского, лучшее противоядие от ложной информации - люди, которые готовы прикладывать усилия для поисков истины. По его словам, в современных условиях профессия журналиста становится не просто работой, а миссией.

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