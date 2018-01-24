Верховный суд России отправил на пересмотр дело о выдворении журналиста "Новой газеты"

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Выдворение из России Худоберди Нурматова, известного читателям "Новой газеты" под именем Али Феруз, было приостановлено на время разбирательства в ЕСПЧ

Журналист из Узбекистана, которому грозила высылка на родину, может остаться в России, и его дело будет пересмотрено, постановил Верховный суд России.

Жалоба Али Феруза была подкреплена ходатайством уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Постановление было вынесено в понедельник, 22 января. Судья Верховного суда принял во внимание решение ЕСПЧ о запрете на экстрадицию журналиста и решил, что Басманный районный суд и Мосгорсуд не оценили в полной мере обстоятельства дела и необходимость такой жесткой меры, как принудительная высылка.

Также в постановлении отмечено, что не получило должного рассмотрения письмо из посольства ФРГ, в котором подтверждается готовность Германии принять Феруза и наличие у него материальных средств, чтобы самостоятельно оплатить билет.

Заключение иностранца под стражу на неопределенный срок, пока решается вопрос о том, в какую страну его выслать, судья Верховного суда назвал неоправданным ограничением свободы.

В августе 2017 года Басманный суд Москвы признал журналиста "Новой газеты", гражданина Узбекистана Али Феруза виновным в административном правонарушении, оштрафовал его на 5 тыс. рублей (90 долларов) и постановил выдворить из России в Узбекистан.

Исполнение второй части решения было приостановлено Мосгорсудом в связи с тем, что в дело Али Феруза (по паспорту - Худоберди Нурматова) вмешался Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который запретил выдворять журналиста.

До окончательного решения он был направлен в центр временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово.

В течение следующих четырех месяцев адвокаты, сотрудники "Новой газеты" и друзья Феруза пытались оформить для него выездные документы, чтобы он мог добровольно выехать в третью страну.

Готовность принять журналиста выразила Германия. Однако судебные приставы под различными предлогами отказывались выпустить Феруза. А 16 ноября сотрудники миграционной службы неожиданно пришли с проверкой в редакцию "Новой газеты", и спустя пять дней Феруза снова доставили в Басманный суд, где предъявили те же обвинения - в незаконной трудовой деятельности.

Дубль два

В ходе заседания судья Басманного суда интересовалась у Феруза, получал ли он в России аккредитацию как журналист, имел ли свободный доступ в редакцию "Новой газеты", участвовал ли в летучках.

Адвокат Феруза настаивал, что никаких трудовых отношений по ст. 15 ТК с "Новой газетой" у журналиста не было, соглашения не заключались, а проверка не установила нарушений закона "Новой газетой" - соответственно, Феруз также не мог его нарушить.

Сам журналист вину в незаконной трудовой деятельности в России не признавал и заявлял, что на родине его жизни угрожает опасность из-за отказа сотрудничать со спецслужбами Узбекистана и его гомосексуальной ориентации.

"В газете я постоянно не работал. Постоянной ставки и зарплаты не имел, - цитирует Феруза Интерфакс. - С едой и жильем мне помогали друзья, которых у меня много в Москве. Иногда мне в "Новой газете" предоставляли рабочее место".

Несмотря на все аргументы защиты, ноябрьское решение Басманного суда стало копией августовского - Феруза оштрафовали за нарушение статьи о незаконной трудовой деятельности в России на 5 тысяч рублей и постановили выдворить его из страны.

Али Феруз окончил русскую школу на Алтае, где проживает его мать, гражданка России.

Феруз несколько лет безуспешно пытался получить в России статус беженца, но получал отказ от МВД. 20 октября Басманный суд отказал журналисту в удовлетворении иска к ведомству.