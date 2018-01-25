Табарния: страна-пародия в Каталонии обзавелась президентом

Правообладатель иллюстрации Tabarnia.org Image caption Актер Альберт Боаделья делает вид, что он стал президентом несуществующей Табарнии

У этой республики есть карта ее границ, свой флаг и даже свой президент, но даже самые ярые ее сторонники признают, что на самом деле Табарнии не существует.

Табарния - придуманный район Каталонии, созданный в интернете сторонниками единства Испании как пародия на движение за независимость Каталонии.

Идея оказалась столь популярной, что создатели Табарнии заявили на переполненной пресс-конференции в Барселоне, что президентом несуществующей Табарнии стал популярный театральный актер Альберт Боаделья.

Боаделья принес президентскую присягу по каналу видеосвязи из своей "ссылки" в Мадриде. Это прозрачный намек на бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который вот уже несколько месяцев находится за границей, для того чтобы избежать предъявления ему официальных обвинений в призывах к мятежу, организации восстания и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Идея создания Табарнии началась как интернет-шутка

Так называемые табарнийцы пародируют политику каталонских сепаратистов и требуют, чтобы Табарния отделилась от Каталонии и осталась в составе Испании.

В своей президентской речи, которую на YouTube просмотрели уже более 300 тысяч раз, Альберт Боаделья обвинил сторонников независимости Каталонии в том, что они хотят расколоть регион, Испанию и всю Европу.

"Я клоун, но глядя на вас, мне еще учиться и учиться", - заявил Боаделья.

Что такое Табарния?

Создатели Табарнии называют ее промышленно развитой, богатой и двуязычной Каталонией, противящейся каталонскому сепаратизму. Территория "страны" придумана, но охватывает вполне реальные города в провинциях Таррагона и Барселона.

Табарния была придумана еще в 2012 году, но лишь недавно о ней узнали практически все в Каталонии.

Правообладатель иллюстрации TWITTER Image caption Табарния - несуществующая страна, но при этом претендующая на реальную территорию

Хит соцсетей

Она стала хитом в соцсетях через пять дней после декабрьских выборов в Каталонии, назначенных правительством в Мадриде в рамках его попыток заменить сепаратистское правительство провинции.

Больше всего голосов получила происпанская партия "Граждане" (Ciudadanos), но большинство мест все равно получили партии, выступающие за независимость Каталонии.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Сторонник Табарнии даже переделывают старые комиксы

Люди, называющие себя табарнийцами, выдвинули свой лозунг: "Барселона - не Каталония", в ответ на лозунг сепаратистов "Каталония не Испания".

Официальный аккаунт Табарнии в "Твиттере" был создан в сентябре 2015 года, и сейчас у него 40 тысяч фолловеров. Название придуманной страны стало хитом в соцсетях во время рождественских каникул и упоминалось 648 тысяч раз в "Твиттере".

Пресс-атташе Табарнии Жауме Вивес говорит, что над проектом работают около 100 человек, а сотни тысяч людей его поддерживают.

"Наша цель - бороться с этой структурой, чтобы продемонстрировать какой вред могут нанести бредовые идеи теперешнего негодного правительства", - сказал Вивес, говоря о поддерживающих идею независимости каталонских политиках в интервью барселонской газете La Vanguardia.

"Табарния существует для того, чтобы служить зеркалом, чтобы они видели отражение своего собственного абсурда. Если это не сработает, мы пойдем так же далеко, как и сторонники независимости", - добавил он.

Сторонники Табарнии призывают к независимости от Каталонии, основывая свою аргументацию на результатах последних выборов, когда "Граждане" получили большинство голосов именно в Таррагоне и Барселоне.

Вскоре после выборов "представители" Табарнии отправили в парламент Испании петицию, с требованием создать новый административный район в составе Испании, независимый от Каталонии. На данный момент петицию подписали более 275 тысяч человек.

"Ни один из сепаратистов-депутатов парламента Каталонии не родился в Табарнии", - говорится в твиттер-аккаунте вымышленной страны.

Реакция

Реакция на популярность Табарнии оказалась самой разной.

Габриэль Руфиан, депутат каталонского парламента от Левой республиканской партии Каталонии, выступающей за независимость, написал в "Твиттере": "Табарния, единая, великая и свободная", - повторяя слова широко известного в Испании девиза времен диктатуры Франко.

Глава левой партии "Подемос" Пабло Иглесиас назвал Табарнию цирком.

"Война флагов не помогает ни Испании, ни Каталонии", - сказал он в интервью телеканалу Telecinco.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Сторонники независимости Каталонии плохо относятся к самой идее Табарнии

Но консервативно настроенная газета La Razon заявила, что будет серьезно относится к идее создания Табарнии.

"Это движение растет, и с каждым днем все больше каталонцев демонстрируют интерес к возможности перемен, что было бы невозможно без безумия сепаратизма, который принес столько вреда Каталонии", - пишет газета.

Главный редактор La Razon Франсиско Маруэнда заявил, что считает Табарнию оригинальной идеей.

"Табарния - очень привлекательная и интересная идея. Это современная Каталония, Каталония прогресса", - написал он.